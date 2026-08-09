Dobratsch-Kirchtag naht: So sparst du dir den Parkplatzstress

Wer sich die Suche nach einem freien Stellplatz sparen will, ist mit dem Naturpark-Bus klar im Vorteil und kommt entspannt hin und wieder zurück, ganz ohne Parkplatzstress und Fußmarsch.

Wer sich die Suche nach einem freien Stellplatz sparen will, ist mit dem Naturpark-Bus klar im Vorteil und kommt entspannt hin und wieder zurück, ganz ohne Parkplatzstress und Fußmarsch.

Das Dobratsch-Gipfelhaus, das Almgasthaus Rosstratt’n und die Aichingerhütte laden zu Kirchtagssuppe, regionalen Schmankerln, Musik und Tanz ein. Der Dobratsch-Kirchtag lockt jedes Jahr zahlreiche Besucher auf den Gipfel, entsprechend eng wird es dort mit den Parkplätzen.

Naturparkbus fährt zum Kirchtag

Wer sich die Suche nach einem freien Stellplatz sparen will, ist mit dem Naturpark-Bus klar im Vorteil und kommt entspannt hin und wieder zurück, ganz ohne Parkplatzstress und Fußmarsch. Und wie es sich für einen ordentlichen Kirchtag gehört, wird dabei auch das eine oder andere Bier oder Schnapserl genossen, auch dafür ist der Bus die bequemste und sicherste Wahl.

Naturpark-Bus mit erweiterten Fahrzeiten

Der Fahrplan ist an diesem Tag erweitert: Der erste Bus fährt schon um 8 Uhr am Hauptbahnhof in Villach ab, ideal um an der Gipfelmesse um 11 Uhr teilzunehmen. Die letzte Rückfahrt für besonders „feierfreudige“ Dobratschfans ist erst um 18 Uhr. Die Hin- und Rückfahrt kostet EUR 7,50, Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren fahren gratis. Nächtigungsgäste mit Erlebnis Card können den Bus kostenlos nutzen.