Rätselhafte Kampagne um Zahl 748: Was plant dieses Villacher Restaurant?

Auf dem Profil des Restaurants herrscht Großreinemachen,alle alten Fotos und Beiträge sind verschwunden. Stattdessen dominieren nun braun-orangefarbene Sujets und kryptische Botschaften die Feed-Optik.

Countdown und Rätsel um die Zahl „748“

Neben dem Slogan „You‘ve seen the code. Now follow it.“ finden sich auf dem Feed Aussagen wie „748 STUNDEN BIS 748“ sowie „VILLACH IS GETTING HUNGRY.“. Begleitet werden die Postings von Bildern mit bunten Luftballons vor einem Riesenrad – und dem konkreten Datum 09.09.2026. Was sich hinter der Zahlenkombination „748“ und dem Stichtag im September genau verbirgt, lässt das Lokal bislang völlig offen. Details zur geplanten Veränderung wurden bisher keine genannt. Mit Glück wird aber ein Teil des Rätsels zumindest bald preisgegeben.