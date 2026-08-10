Suchaktion bei der Drau

Am Sonntagnachmittag wurden die Einsatzkräfte zu einer Personensuche bei der Drau gerufen. Die Floriani waren mit drei Booten und zwei Fußtrupps vertreten.

Am Sonntag wurde bei der Drau eine Person gesucht.

Am Sonntag wurde bei der Drau eine Person gesucht.

Gestern Nachmittag wurde die FF Fellach während des Feuerwehrfestes zu einem Einsatz alarmiert. Es handelte sich um eine Suchaktion im Bereich der Drau. Sie suchten beide Uferbereiche mit drei Booten und zwei Fußtrupps ab.

Einsatzkräfte suchten Drau ab

Nach einer negativen Suche wurde der Feuerwehreinsatz beendet. Die Polizei suchte weiter und schließlich wurde die Person wieder gefunden. Im Einsatz waren zudem die HFW Villach, ÖWR Villach, ÖWR Wernberg und die Polizei.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.08.2026 um 09:52 Uhr aktualisiert