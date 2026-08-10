Villacher Altstadt wurde zur Bühne für Straßenmusik

Am Freitag, 7. August, und Samstag, 8. August 2026, verwandelte sich die Villacher Altstadt bereits zum siebenten Mal in eine große Bühne für Straßenmusik.

Am Freitag, 7. August, und Samstag, 8. August 2026, verwandelte sich die Villacher Altstadt bereits zum siebenten Mal in eine große Bühne für Straßenmusik.

Am Freitag, 7. August, und Samstag, 8. August 2026, verwandelte sich die Villacher Altstadt bereits zum siebenten Mal in eine große Bühne für Straßenmusik. Zahlreiche Besucher nutzten die beiden Festivaltage, um durch die Innenstadt zu flanieren, den Musiker zuzuhören und die besondere Atmosphäre von „Villach unplugged“ zu genießen.

Musik mitten in der Altstadt

Rund 30 Musiker und Ensembles sorgten auf fünf Plätzen in der Villacher Innenstadt für ein abwechslungsreiches musikalisches Programm. Von Singer-Songwriter-Klängen über Folk, Blues und Country bis hin zu Pop, Rock und regionalen Musiktraditionen war für unterschiedlichste Geschmäcker etwas dabei. Dabei zeigte sich einmal mehr der besondere Charakter des Straßenmusikfestivals: Die Musik fand unmittelbar im öffentlichen Raum statt, mitten im Geschehen und ganz nah am Publikum. Immer wieder blieben Passant spontan stehen, lauschten den Darbietungen und sorgten gemeinsam mit den Künstler für eine lebendige Festivalstimmung in der Altstadt.

© gemma.cc/Kampitsch | Am Wochenende verwandelte sich die Villacher Altstadt in eine Musikbühne. © gemma.cc/Kampitsch © gemma.cc/Kampitsch © gemma.cc/Kampitsch © gemma.cc/Kampitsch

Hoher Besucherandrang

Besonders erfreulich war der große Besucherandrang. Bei den unterschiedlichen Spielorten versammelten sich über den gesamten Tag hinweg zahlreiche Musikbegeisterte. Die gut besuchte Innenstadt, die musikalische Vielfalt und die vielen persönlichen Begegnungen sorgten für eine großartige Stimmung und eine besondere Atmosphäre.

Bühne für etablierte Musiker und neue Talente

Auch die „Open Stage“ am Samstagvormittag bot Musiker, Sänger und kreativen Talenten wieder die Möglichkeit, selbst Teil des Festivals zu werden und ihr Können vor Publikum zu präsentieren. Ganz im Sinne der Straßenmusikkultur traten die Künstler ohne fixe Gage auf und spielten für freiwillige Spenden und Hutgeld. Damit stand nicht nur die Musik selbst, sondern vor allem die unmittelbare Begegnung zwischen Künstler und Publikum im Mittelpunkt.

„Freuen uns sehr“

„Wir freuen uns sehr über die vielen Besucherinnen und Besucher, die an beiden Tagen mit uns die Villacher Altstadt belebt haben. Die tolle Stimmung an den einzelnen Plätzen hat gezeigt, was Straßenmusik ausmacht: Menschen bleiben stehen, kommen miteinander ins Gespräch und erleben Musik ganz unmittelbar. Ein großes Dankeschön gilt allen Musikerinnen und Musikern, unseren Unterstützerinnen und Unterstützern sowie allen, die dieses Festival möglich gemacht haben“, zeigte sich GEMMA-Vorsitzender Marc Germeshausen erfreut. Mit der siebenten Ausgabe von „Villach unplugged“ konnte der Verein GEMMA damit erneut ein musikalisches Ausrufezeichen in der Villacher Innenstadt setzen und zwei Tage lang Musik, Begegnung und Festivalatmosphäre miteinander verbinden. Das Straßenmusikfestival „Villach unplugged“ wurde mit Unterstützung der Stadt Villach und des Landes Kärnten veranstaltet.