Große Trauer: Langjähriger Pfarrer (95) aus Kärnten verstorben

Der am 23. September 1930 in Deutsch-Griffen geborene Berger arbeitete zu Beginn seines Berufslebens als Telefonentstörer, bevor er 1961 die Matura an der Arbeitermittelschule in Graz absolvierte. Im Anschluss studierte er Theologie an der Diözesanlehranstalt in Klagenfurt, wo im Jahr 1965 auch seine Priesterweihe erfolgte.

Eintritt in den Ruhestand

Nach ersten Stationen als Kaplan in Villach-St. Jakob sowie von 1966 bis 1967 in Steinfeld-Radlach übernahm er bis 1973 die Stelle des Provisors in Kreuth bei Bad Bleiberg. Über fünf Jahrzehnte hinweg, von 1973 bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand im September 2023, war er schließlich als Pfarrer in Himmelberg und als Provisor in Außerteuchen im Einsatz. Zeitweise übernahm er zusätzliche Aufgaben: Im Jahr 1986 sowie in den Jahren 1988 bis 1993 betreute er die Pfarren Gnesau und Zedlitzdorf mit, und zwischen 1979 und 1992 übte er die Funktion des Dechantstellvertreters für das Dekanat Feldkirchen aus.

Titel des Bischöflichen Geistlichen Rates

Für sein gewissenhaftes Wirken vergeben die kirchlichen Stellen ihm 1998 den Titel des Bischöflichen Geistlichen Rates sowie 2023 die Ernennung zum Bischöflichen Konsistorialrat. Nach Angaben der Pressestelle der Katholischen Kirche Kärnten stehen nähere Angaben zu den anstehenden Begräbnisfeierlichkeiten aktuell noch aus.