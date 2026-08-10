Wörthersee Gala bringt auch im 18. Jahr hochkarätige Klassik nach Velden

Ein Sommerabend voller klassischer Klänge erfüllte das Casineum Velden. Die Wörthersee Gala bot dem Publikum auch in diesem Jahr ein hochkarätiges Programm aus Oper und Operette.

Das Casineum Velden bildete den Rahmen für die diesjährige Wörthersee Gala, bei der sommerliche Melodien aus Operette und Oper erklangen. Die Sopranistin Marilene Novak sowie der Tenor Marco Ascani gestalteten zusammen mit dem Canta Classica Ensemble ein abwechslungsreiches Programm, das auf große Begeisterung im Publikum stieß.

Bereits seit 18 Jahren

Unter den Anwesenden zeigte sich auch Bürgermeisterin Margit Heissenberger voll des Lobes für die musikalische Qualität und die Stimmung der Veranstaltung. Bereits seit 18 Jahren prägt Novak mit der Konzertreihe das Sommerprogramm in Velden, wofür ihr die Marktgemeinde ihren Dank für ihren langjährigen Einsatz und den kulturellen Beitrag aussprach.