Drei Millionen Euro: Villach investiert in Straßenprojekte

Im Sommer hat die Stadt Villach eine der größten Straßeninstandhaltungsoffensive der vergangenen Jahre begonnen. Dabei kommt auch ein neues Verfahren zur Anwendung. Investitionssumme: Mehr als 3 Millionen Euro.

Die aktuelle Initiative gehört zu den großflächigsten Straßeninstandhaltungspro­jekten der vergangenen Jahre, heißt es vonseiten der Stadt Villach.

Die aktuelle Initiative gehört zu den großflächigsten Straßeninstandhaltungspro­jekten der vergangenen Jahre, heißt es vonseiten der Stadt Villach.

Rund 400 Kilometer Straßen­ hat die Stadt Villach in Schuss zu halten, heißt es in einer Aussendung. Aufgrund zahlreicher Bautätigkeiten der vergangenen Jahre, die vor allem aufgrund des Ausbaus der Infrastruktur notwendig waren, sind einige Straßenzüge der Stadt deutlich in Mitleidenschaft gezogen worden.

Sanierungen und Erneuerungen der Straßen

Fernwärme, Kanal und Glasfaser sind zwar wichtig für die Stadtentwicklung, hinterlassen aber Spuren im Straßennetz, teilt die Stadt weiter mit. Mit einer Instandhaltungsoffensive garantiert die Stadt, dass die Straßenbeläge haltbar bleiben oder, wenn nötig, komplett erneuert werden. Zum Teil ist dabei auch ein neues Verfahren im Einsatz, das Zeit und Steuergeld spart. Die aktuelle Initiative gehört zu den großflächigsten Straßeninstandhaltungspro­jekten der vergangenen Jahre, heißt es.

„Vorreiterin für nachhaltige Straßenerhaltung“

„Im Rah­men der umfangreichen Erneuerungen kommt auch unsere Asphaltrecycling­maschine zum Einsatz, die ressourcenschonend arbeitet. Ich danke den Ex­pert:innen des Wirtschaftshofes für ihre Arbeit, die Villach zu einer Vorrei­terin für nachhaltige Straßenerhaltung macht“, sagt Nachhaltigkeitsreferentin Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig.

Vorgehensweise verhindert lange Sperren

Betroffen von den Instandhaltungsmaßnahmen mit der neuen Methode, dem so genannten Dünnschichtdeckenverfahren, sind in den kommenden Wochen unter anderem: Badstubenweg, Farbmühlenweg, Warmbader Straße, Ossiacher Straße, Purtscheller­straße und die Tobias Bürg-Straße. „Durch die effiziente Vorgehensweise kann auf lange Sperren ver­zichtet werden, so dass die Dauer der Verkehrsbehinderungen deutlich reduziert wird“, ergänzt Baureferent Stadtrat Harald Sobe.

Sanierung Ende Juli

Außerdem erfolgte Ende Juli eine Sanierung der Asphaltdeckschicht in der F.-X.-Wirth-Straße. Hier wurde die gesamte Fahrbahn mit einer vollflächigen Asphaltdeckschicht erneuert. Zusätzlich wurden auch die fahrbahnbegleitenden Parkflächen saniert und sämtliche Schachtabdeckungen auf den Stand der Technik gebracht.