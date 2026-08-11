Drei Millionen Euro: Villach investiert in Straßenprojekte
Im Sommer hat die Stadt Villach eine der größten Straßeninstandhaltungsoffensive der vergangenen Jahre begonnen. Dabei kommt auch ein neues Verfahren zur Anwendung. Investitionssumme: Mehr als 3 Millionen Euro.
Rund 400 Kilometer Straßen hat die Stadt Villach in Schuss zu halten, heißt es in einer Aussendung. Aufgrund zahlreicher Bautätigkeiten der vergangenen Jahre, die vor allem aufgrund des Ausbaus der Infrastruktur notwendig waren, sind einige Straßenzüge der Stadt deutlich in Mitleidenschaft gezogen worden.
Sanierungen und Erneuerungen der Straßen
Fernwärme, Kanal und Glasfaser sind zwar wichtig für die Stadtentwicklung, hinterlassen aber Spuren im Straßennetz, teilt die Stadt weiter mit. Mit einer Instandhaltungsoffensive garantiert die Stadt, dass die Straßenbeläge haltbar bleiben oder, wenn nötig, komplett erneuert werden. Zum Teil ist dabei auch ein neues Verfahren im Einsatz, das Zeit und Steuergeld spart. Die aktuelle Initiative gehört zu den großflächigsten Straßeninstandhaltungsprojekten der vergangenen Jahre, heißt es.
„Vorreiterin für nachhaltige Straßenerhaltung“
„Im Rahmen der umfangreichen Erneuerungen kommt auch unsere Asphaltrecyclingmaschine zum Einsatz, die ressourcenschonend arbeitet. Ich danke den Expert:innen des Wirtschaftshofes für ihre Arbeit, die Villach zu einer Vorreiterin für nachhaltige Straßenerhaltung macht“, sagt Nachhaltigkeitsreferentin Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig.
Vorgehensweise verhindert lange Sperren
Betroffen von den Instandhaltungsmaßnahmen mit der neuen Methode, dem so genannten Dünnschichtdeckenverfahren, sind in den kommenden Wochen unter anderem: Badstubenweg, Farbmühlenweg, Warmbader Straße, Ossiacher Straße, Purtschellerstraße und die Tobias Bürg-Straße. „Durch die effiziente Vorgehensweise kann auf lange Sperren verzichtet werden, so dass die Dauer der Verkehrsbehinderungen deutlich reduziert wird“, ergänzt Baureferent Stadtrat Harald Sobe.
Sanierung Ende Juli
Außerdem erfolgte Ende Juli eine Sanierung der Asphaltdeckschicht in der F.-X.-Wirth-Straße. Hier wurde die gesamte Fahrbahn mit einer vollflächigen Asphaltdeckschicht erneuert. Zusätzlich wurden auch die fahrbahnbegleitenden Parkflächen saniert und sämtliche Schachtabdeckungen auf den Stand der Technik gebracht.
Weitere Sanierungsmaßnahmen:
• Noch in dieser Woche erfolgt der Start für die Sanierung der Hausergasse zwischen Peraustraße und Pestalozzistraße. Hier wird eine Einbahnführung stadtauswärts nötig sein, stadteinwärts wird auch in diesem Fall umgeleitet (über Pestalozzistraße, 10.Oktoberstraße und Peraustraße).
• Voraussichtlich noch in dieser Woche startet die Instandhaltung des Möltschacher Weges, dies ist aufgrund zuvor erfolgter Arbeiten des Wasserwerkes notwendig. Die Arbeiten finden auf rund 300 Metern zwischen Bachlerteichweg und Anna-Neumann-Weg statt.
• Ab 24. August startet die Sanierung der Pogöriacher Straße. Der Ausbaubereich beginnt bei der Kreuzung mit dem Goritschacher Weg und endet nach rund 200 Metern bei der Kreuzung mit der Tiroler Straße. Die gesamte Fahrbahn sowie Teile des Gehsteiges werden erneuert. Während der Arbeiten wird der Verkehr als Einbahn stadteinwärts geführt, stadtauswärts wird umgeleitet.
In diesem Jahr bereits fertiggestellt wurden: Ausbau der Bad-Wörishofen.Straße, Verkehrsberuhigung Abstimmungsstraße, Emil-v.-Behring-Straße, Oberflächenentwässerung Schöntorestraße.
Investitionsvolumen für Straßenprojekte 2026 (Reguläre Projekte und Dünnschichtdecken): Rund 3 Millionen Euro