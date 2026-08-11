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/ ©Felizian Krenn / 5 Minuten
Symbolfoto zu einem Beitrag von 5min.at: Die Zufahrt für Einsatzfahrzeuge des LKH Villach
Eine junge Frau wurde kürzlich nach einer Hundeattacke ins Krankenhaus gebracht.
Villach
11/08/2026
Hundeattacke

„Hilfeschreie“ in Villach: Junge Frau von Hund gebissen

Am Samstag, dem 1. August 2026, erlebte eine junge Frau im Villacher Stadtteil Auen einen Albtraum: Sie wurde von einem Belgischen Schäferhund attackiert.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(135 Wörter)
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Auch die Polizei bestätigte den Vorfall auf Nachfrage von 5 Minuten. Ein Leser berichtete von dem Vorfall. „Dabei wurde eine junge Frau, für sie völlig unvermittelt von hinten von einem Belgischen Schäferhund attackiert, mehrfach gebissen und zu Boden gerissen“, heißt es von diesem.

Mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht

Dann sei der Hundebesitzer hinzugekommen und diesem gelang es dann den Hund von der Frau abzubringen. „Durch die Schreie der Frau wurden mehrere Anrainer alarmiert, welche zu Hilfe eilten“, schildert die Person das Geschehen weiter. In der Nähe habe sich zufällig eine Ärztin befunden. Diese nahm in weiterer Folge die Erstversorgung vor. Die Frau wurde dann mit der Rettung ins LKH Villach verbracht. Auch die Polizei war bei dem Vorfall vor Ort.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.08.2026 um 13:56 Uhr aktualisiert
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