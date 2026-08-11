Zeh gebrochen! VSV-Neuzugang krachte gegen eigene Tür

Der 33-jährige Kanadier mit NHL-Draft-Erfahrung und der Routine aus 32 Spielen für die Vienna Capitals fehlte, als die Cracks des EC iDM Wärmepumpen VSV wieder gemeinsam das Eis betraten.

Verband zu dick für Schuh

Cramarossa hatte sich zu Hause verletzt, nachdem er gegen eine Tür geprallt war. Wie die „Kronen Zeitung“ berichtet, muss der Stürmer noch etwa zwei Wochen pausieren: Aufgrund des Verbandes passt er aktuell nicht in den Eisschuh .

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.08.2026 um 17:57 Uhr aktualisiert