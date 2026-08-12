Villacher Innenstadt wird zur großen Sommerbühne

House-Musik am Hauptplatz, italienische und lateinamerikanische Rhythmen in der Beachzone, ein Frühschoppenkonzert im Sand sowie spektakuläre DRAUpuls-Shows - Villach wird zur Sommerbühne.

Der Veranstaltungssommer in der Villacher Innenstadt geht in die nächste Runde: Von mitreißender Clubatmosphäre über sommerliche Live-Musik bis hin zu eindrucksvollen Shows auf der Drau erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm. Sämtliche Veranstaltungen können bei freiem Eintritt besucht werden, heißt es in einer Aussendung der Stadt.

Eve Session am Hauptplatz

Feinste House-Musik, sommerliche Drinks und entspannte Atmosphäre: Die Clubbingserie „Eve Session“ macht am Mittwoch, dem 19. August, erstmals in besonderem Ambiente am Villacher Hauptplatz Station. Von 17 bis 22 Uhr verwandeln die DJs „Manic One“ und „KaiserFunkDjoseph“ das Herz der Innenstadt in eine stimmungsvolle Open-Air-Location.

Sommer-Highlights in der „Beachzone Villach“

Auch die „Beachzone Villach“ bietet im August zwei besondere Veranstaltungshöhepunkte. Am Freitag, dem 21. August, heißt es ab 19.30 Uhr: Tanzen im Sand! Bei der „Italo-Latino-Party“ sorgen Sänger Aaron Paris und seine Band mit italienischen Hits und lateinamerikanischen Rhythmen für ausgelassene Urlaubsstimmung. Am Samstag, dem 22. August, lädt die EMV Stadtkapelle Villach ab zehn Uhr zum Frühschoppenkonzert in der Beachzone. Mit schwungvoller Blasmusik und gemütlicher Atmosphäre wird der Sandstrand mitten in der Stadt zum Konzertplatz.

DRAUpuls: Vier neue Shows

DRAUpuls sorgt wieder für spektakuläre Sommerabende. Die eindrucksvollen Inszenierungen aus Wasser, Licht, Musik und Projektionen machen die Drau zur Bühne und begeistern mit vier unterschiedlichen musikalischen Themen: Mittwoch, 12. August 2026: „Italo Hits“, Freitag, 21. August 2026: „United by Eurovision“, Freitag, 14. August 2026: „Classix 2.0“, Mittwoch, 19. August 2026: „EDM“.