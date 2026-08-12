Neue Padel-Tennis-Halle eröffnet in Villach
Im Villacher Stadtteil Maria Gail eröffnet schon bald eine moderne Padel-Tennis-Halle.
Padel ist in Villach schon angekommen. Mit der Eröffnung einer modernen Padel-Halle in der Maria-Gailer-Straße erhält Villach einen neuen Standort für Padel-Tennis-Liebhaber. Eröffnet wird sie am Mittwoch, dem 19. August 2026.
Padel-Tennis-Halle in Maria Gail mit drei Courts
Betreiberin der Anlage ist die Coellina home GmbH. Die Halle verfügt über drei moderne Indoor-Padel-Courts und richtet sich sowohl an Einsteiger als auch an ambitionierte Spielerinnen und Spieler. Padel zählt weltweit zu den am schnellsten wachsenden Sportarten und überzeugt durch seine einfache Erlernbarkeit, den hohen Spaßfaktor und den sozialen Charakter des Spiels.
Neues Freizeitangebot in Villach
Die Anlage ist modern ausgestattet und digital organisiert, heißt es vonseiten des Teams. Von
der Online-Buchung bis zum Zutritt rund um die Uhr läuft alles unkompliziert über das
Smartphone. Für optimale Spielbedingungen sorgt ein ganzjährig angenehmes Hallenklima.
Eine Schlägerstation ermöglicht es zudem, Padel-Schläger bequem direkt vor Ort auszuborgen.
Veranstaltungen, Turniere und Trainings geplant
Neben dem Sportangebot bietet die Halle eine moderne Clubatmosphäre und soll als Treffpunkt für Unternehmen, Vereine, Familien und Sportbegeisterte dienen, heißt es weiter. Geplant sind Turniere, Trainingsangebote und Veranstaltungen für alle Altersgruppen. Mit der neuen Padel-Halle entsteht in Villach ein zeitgemäßes Freizeitangebot, das Sport, Gemeinschaft und modernste Technik miteinander verbindet, so das Team abschließend.