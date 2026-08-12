Neue Padel-Tennis-Halle eröffnet in Villach

Padel ist in Villach schon angekommen. Mit der Eröffnung einer modernen Padel-Halle in der Maria-Gailer-Straße erhält Villach einen neuen Standort für Padel-Tennis-Liebhaber. Eröffnet wird sie am Mittwoch, dem 19. August 2026.

Padel-Tennis-Halle in Maria Gail mit drei Courts

Betreiberin der Anlage ist die Coellina home GmbH. Die Halle verfügt über drei moderne Indoor-Padel-Courts und richtet sich sowohl an Einsteiger als auch an ambitionierte Spielerinnen und Spieler. Padel zählt weltweit zu den am schnellsten wachsenden Sportarten und überzeugt durch seine einfache Erlernbarkeit, den hohen Spaßfaktor und den sozialen Charakter des Spiels.

Neues Freizeitangebot in Villach

Die Anlage ist modern ausgestattet und digital organisiert, heißt es vonseiten des Teams. Von

der Online-Buchung bis zum Zutritt rund um die Uhr läuft alles unkompliziert über das

Smartphone. Für optimale Spielbedingungen sorgt ein ganzjährig angenehmes Hallenklima.

Eine Schlägerstation ermöglicht es zudem, Padel-Schläger bequem direkt vor Ort auszuborgen.

©zvG In Maria Gail eröffnet schon bald eine Padel-Tennis-Halle.

Veranstaltungen, Turniere und Trainings geplant

Neben dem Sportangebot bietet die Halle eine moderne Clubatmosphäre und soll als Treffpunkt für Unternehmen, Vereine, Familien und Sportbegeisterte dienen, heißt es weiter. Geplant sind Turniere, Trainingsangebote und Veranstaltungen für alle Altersgruppen. Mit der neuen Padel-Halle entsteht in Villach ein zeitgemäßes Freizeitangebot, das Sport, Gemeinschaft und modernste Technik miteinander verbindet, so das Team abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.08.2026 um 13:22 Uhr aktualisiert