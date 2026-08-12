A11 in Richtung Villach gesperrt: Hubschrauber landet auf Autobahn

Wegen einer Hubschrauberlandung nach der Unterflurtrasse St. Niklas ist die A11 Richtung Villach kurzzeitig gesperrt. Wir haben erste Informationen.

Ein Hubschraubereinsatz führt aktuell zu einer Kurzsperre der A11 nach der Unterflurtrasse St. Niklas.

Ein Hubschraubereinsatz führt aktuell zu einer Kurzsperre der A11 nach der Unterflurtrasse St. Niklas.

Auf der A11 Karawanken Autobahn in Richtung Villach kommt es derzeit zu Behinderungen. Im Bereich direkt nach der Unterflurtrasse St. Niklas muss die Autobahn wegen einer Hubschrauberlandung kurzzeitig komplett gesperrt werden.

Medizinischer Notfall

Laut ersten Informationen von „Antenne Kärnten“ ist ein medizinischer Notfall die Ursache. Wie lange die Sperre andauern wird, ist bislang unklar. Seitens der Landespolizeidirektion Kärnten gibt es gegenüber 5 Minuten noch keine Auskunft zur Sperre.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.08.2026 um 15:22 Uhr aktualisiert