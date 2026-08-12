Alkoholexzesse am Busbahnhof Villach? „Nehmen das sehr ernst“

Die Situation am Villacher Busbahnhof sorgt für Diskussionen. Aus dem Umfeld des öffentlichen Verkehrs gibt es Schilderungen über Belastungen durch Alkoholkonsum und Verunreinigungen vor Ort. Die Stadt Villach nimmt dazu Stellung.

Die ÖBB und ihre Mitarbeiter sehen sich seit Längerem mit Übergriffen und Konflikten durch Fahrgäste konfrontiert, bei denen häufig Alkohol im Spiel ist – wir haben ausführlich darüber berichtet. Um die Sicherheit für das Personal sowie die Reisenden zu erhöhen, plant Mobilitätsminister Peter Hanke (SPÖ) laut einem Bericht der „Kronen Zeitung“ ein flächendeckendes Alkoholverbot an allen österreichischen Hauptbahnhöfen. Ziel der ab Herbst angedachten Verschärfung ist es, Grauzonen und Ausreden zu beseitigen, damit das Sicherheitspersonal im Ernstfall schneller eingreifen kann.

Alkohol, Verbalattacken und Co.

Welche Bahnhöfe von der geplanten Regelung betroffen sind, steht nach Informationen der „Kronen Zeitung“ bereits fest: In Kärnten befindet sich jedoch kein Standort darunter. Aus gegebenem Anlass schilderte ein Angestellter, welcher im öffentlichen Verkehr tätig ist, gegenüber der Redaktion, wie er das Areal rund um den Villacher Busbahnhof regelmäßig vorfindet. Berichtet wird von einer anhaltenden Belegung der Fahrgast-Sitzbänke durch stark alkoholisierte Personen ab den Morgenstunden, Verbalattacken auf Reisende sowie massiven Hygienemissständen. In einem Schreiben, das die Redaktion erreichte, heißt es: „Die Alkoholexzesse beginnen in der Früh und dauern den ganzen Tag.“

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„Nehmen wir sehr ernst“

Auf Nachfrage bei der Stadt Villach, ob diese Schilderungen bekannt seien, wurde mitgeteilt: „Die Stadt nimmt die aktuellen Beschwerden sehr ernst und handelt entsprechend. Um Anrainerinnen und Anrainer, Wirtschaftstreibende und Fahrgäste zu unterstützen, wurde der Kontrollauftrag mit einem Sicherheitsunternehmen gerade verlängert. Zusätzlich wird das Gebiet rund um den Bahnhofplatz seit Frühsommer sicherheitspolizeilich mittels Videoüberwachung überwacht. Sowohl am Bahnhofplatz Ost als auch am Bahnhofplatz West gilt zudem ein Alkoholverbot. Die Einhaltung wird kontrolliert, Verstöße stellen eine Verwaltungsübertretung dar und werden konsequent geahndet.“

Verunreinigungen nicht festgestellt

Neben den Sicherheitsmaßnahmen setzt die Stadtverwaltung auf soziale Unterstützung: „Die Abteilung Soziales steht mit den Personen vor Ort in Kontakt und führte erst am heutigen Mittwoch einen weiteren Lokalaugenschein durch. Dabei wurden konkrete Hilfsangebote aufgezeigt und im Rahmen der vorhandenen Möglichkeiten Unterstützungsmaßnahmen angeboten“, heißt es vonseiten der Stadt. Zur Frage der hygienischen Zustände hält die Stadt fest: „Weder beim heutigen noch bei früheren Lokalaugenscheinen wurden die geschilderten Verunreinigungen durch Fäkalien oder Urin festgestellt.“