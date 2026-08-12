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Das Bild auf www.5min.at zeigt eine Rauchwolke.
Ein Blick auf die Rauchwolke.
Villach
12/08/2026
Feuerwehreinsatz

Meterhohe Rauchwolke über Villach: Das ist die Ursache

Eine große Rauchwolke wurde heute am Abend über Landskron gesichtet. Wir haben erste Informationen.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(85 Wörter)
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„Wisst ihr was da los ist“, schilderte eine Leserin der Redaktion, welche ein Bild einer großen Rauchwolke über Landskron schickte. Nachgefragt bei der HFW Villach schilderte Martin Regenfelder gegenüber 5 Minuten: „Wir wurden zu einem Heckenbrand alarmiert, die Lage ist aber schon unter Kontrolle, wir sind bereits wieder am Einrücken.“ Bei der Hecke soll es sich um eine Fläche von etwa drei Metern gehandelt haben, ergänzt er im Gespräch mit der Redaktion.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.08.2026 um 19:37 Uhr aktualisiert
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