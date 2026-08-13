Krimi: Poggersdorf schlägt VAS und gleicht Serie aus

Nach dem Auftaktsieg der VAS schlugen die HSC Eagles Poggersdorf vor heimischem Publikum zurück und sicherten sich mit einem 7:4-Erfolg den Ausgleich in der Halbfinalserie.

Der VAS erwischte den besseren Start und ging im ersten Drittel in Führung. Doch die Poggersdorfer kämpften sich zurück ins Spiel und zündeten im finalen Spielabschnitt den Turbo. Mit gleich fünf Toren im Schlussdrittel drehten die Hausherren die Partie komplett. Dagegen konnte auch ein Hattrick von VAS-Spieler Patrick Edlinger nichts ausrichten, teilt der Verein mit. Auf Seiten der Eagles glänzten Martin Schumnig und Dominik Thalhammer mit jeweils zwei Treffern. Ebenfalls für Poggersdorf erfolgreich waren Reiter, Sunitsch und Kramer, während für den VAS zusätzlich Alagic traf.

So geht es weiter

Nach dem 1:1-Serienstand steht bereits das nächste Aufeinandertreffen bevor: Spiel drei steigt am Freitagabend um 20 Uhr in der Villacher Alpen Arena, bevor die Serie am Sonntag um 18 Uhr wieder nach Poggersdorf übersiedelt. Falls erforderlich, findet ein entschiedenes Match am Montag um 19.30 Uhr erneut in Villach statt.

Ultras Spittal kämpfen gegen das Saisonaus

Unter Druck stehen auch die Ultras Spittal. Sie kämpfen bereits am Donnerstagabend um 19.30 Uhr in der Eishalle Spittal gegen das Saisonaus. Im Duell gegen den ASKÖ Villach liegen die Spittaler in der Serie aktuell mit 1:2 im Hintertreffen. Ein mögliches weiteres Spiel der Serie würde am Samstag um 18 Uhr in der Alpen Arena ausgetragen werden.