Ab auf den Berg: 150 Biker werden bei Radrennen in Afritz erwartet

Zum 28. Mal geht am 30. August 2026 das ARBÖ Helvetia Bergrennen zwischen Afritz am See und Verditz über die Bühne. Hobby- und Lizenzfahrer sind herzlich willkommen.

Rund 150 Sportlern werden am 30. August 2026 beim Sporthotel Mirnock erwartet. Wie der Name bereits verrät, steht das Jedermannradrennen allen Altersklassen mit und ohne Lizenz offen. Je nach Kategorie messen sich die Teilnehmenden auf Distanzen von 6,2, 2,1 (Minibiker) oder 1,1 Kilometern (U9). Die Startgebühr liegt bei 20 Euro und sichert jedem Starter einen Preis bei der Siegerehrung. Anmeldungen sind vorab online sowie am Renntag ab 8.30 Uhr im Gemeindezentrum Afritz am See möglich.