Stadt Villach denkt jetzt schon an Weihnachten

O Tannenbaum, o Tannenbaum, ... Nein. Tatsächlich haben wir uns nicht im Monat vertan. Denn schon jetzt ist die Stadt Villach auf der Suche nach einem stattlichen Weihnachtsbaum für den Hauptplatz.

„Alles will ja gut geplant sein – deshalb sind wir jetzt schon auf der Suche nach einem prächtigen Weihnachtsbaum für den Hauptplatz“, heißt es vonseiten der Stadt Villach in einem entsprechenden Social-Media-Posting. Gesucht wird eine mindestens 15 Meter hohe Fichte oder Tanne, welche sich in Villach oder einer Nachbargemeinde befindet und leicht erreichbar ist. „Wenn ihr einen Baum habt, meldet euch bitte bei der Abteilung Stadtgrün unter 04242/2056500 bzw. stadtgruen@villach.at„, bitten die Verantwortlichen abschließend.