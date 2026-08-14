Nach zwei Jahren Leerstand: Suche nach neuem Pächter für Lokal am Villacher Hauptbahnhof

Die ÖBB suchen bereits seit einer Weile einen neuen Gastro-Pächter für eine Fläche am Villacher Hauptbahnhof - und das mit klaren Vorgaben.

Im Erdgeschoß des stark frequentierten Villacher Hauptbahnhofs steht eine rund 140 Quadratmeter große Fläche zum Angebot. Seit dem Auszug der Kette „Backwerk“ im Sommer 2024 standen die Räumlichkeiten ungenutzt leer. Die ÖBB suchen für den Standort nach einem passenden Gastro-Pächter, um das Areal wieder mit Leben zu füllen.

Bäckereien ausgeschlossen: Fokus auf Pizza, Nudeln und Snacks

Für potenzielle Interessenten gelten jedoch klare Vorgaben laut Exposé der ÖBB. Wer ein klassisches Café oder eine weitere Bäckerei eröffnen möchte, wird nicht zum Zug kommen, da der Standort durch bestehende Betriebe bereits bestens abgedeckt ist. Stattdessen wollen die Verantwortlichen beispielsweise Pizzerien, Pastabars oder moderne Finger-Food-Konzepte. Die Vereinbarung beeinhaltet eine Mindestpacht von netto knapp 2.074,08 Euro monatlich sowie eine anfängliche Vertragslaufzeit von fünf Jahren.

Anforderungen an die Infrastruktur und Öffnungszeiten

Künftige Betreiber müssen sich auf feste Betriebszeiten einstellen: Türen und Theken müssen von Montag bis Sonntag zwischen 8 und 18 Uhr geöffnet sein. Eine besondere Herausforderung stellt derzeit noch die Technik dar, da das Geschäftslokal aktuell nur über eine einfache Raumbelüftung verfügt. Sollte für das gewählte Konzept eine Vollküche notwendig sein, müsste der Umbau eigenständig finanziert und mit den ÖBB abgestimmt werden.