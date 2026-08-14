Ausbau in Villach: Vassacher Straße bekommt neuen Radweg

Noch im August startet die Stadt Villach mit den Bauarbeiten für den neuen Radweg in der Vassacher Straße.

n der Vassacher Straße beginnen die Bauarbeiten für einen neuen Radweg, der das Netz in Richtung Lind deutlich erweitert.

n der Vassacher Straße beginnen die Bauarbeiten für einen neuen Radweg, der das Netz in Richtung Lind deutlich erweitert.

Der erste Abschnitt verläuft von der August-Jaksch-Straße bis zur Rennsteiner Straße und bringt mehr Sicherheit: Der alte Mehrzweckstreifen hat ausgedient, teilt die Stadt Villach in einer Aussendung mit.

Neue Radwege und verbesserte Bedingungen

In den vergangenen Jahren hat die Stadt Villach viele Millionen Euro in den Ausbau des Radwegenetzes und der entsprechenden Infrastruktur investiert, heißt es weiter. So wurden nicht nur Radwege geschaffen, sondern auch die Bedingungen verbessert, ob mit Hinweisen auf den Radverkehr, eigene Haltebereiche an Verkehrsampeln, und vielem mehr.

Sicherheit wird erhöht

Noch im August startet nun die Errichtung eines weiteren Radweges, der die Sicherheit für alle Radler erhöhen wird und das Radwegenetz Richtung Lind deutlich erweitert. Die Rede ist von der Vassacher Straße. Hier gab es bisher nur zwei Mehrzweckstreifen. Diese werden bald Vergangenheit sein, bald beginnt die Stadt mit der Errichtung eines „echten“ Radweges. Abschnitt eins betrifft die Errichtung eines Geh- und Radweges von der August-Jaksch-Straße bis zur Rennsteiner Straße. Neben der baulichen Erhöhung im Vergleich zum Mehrzweckstreifen wird eine moderne Ampelschaltung künftig die Intervalle verbessern und damit die Wartezeiten verkürzen, wird weiter mitgeteilt.

„Der neue Radweg ist ein wichtiger Schritt“

Auf Höhe Peter-Rosegger-Straße wird außerdem eine neue Bushaltestelle mit Wartehäuschen errichtet. Weitere Maßnahmen: Rückbau des Gehsteiges auf der Ostseite der Vassacher Straße und Führung der Fußgänger über den Morreweg, Schaffung von Versickerungsflächen, Anbindung des vorhandenen Geh- und Radwegs in der Genottealle mittels eines kombinierten Schutzweges und einer Radfahrüberfahrt. Im zweiten Abschnitt wird der Radweg in Richtung Dr.-Erwin-Schrödinger-Straße fortgeführt. „Der Ausbau ist ein echtes Service für alle Radfahrer:innen und bringt Sicherheit und Komfort. Der neue Radweg ist ein wichtiger Schritt für die Ausweitung des Radwegenetzes“, sagt Baureferent Stadtrat Harald Sobe.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.08.2026 um 12:47 Uhr aktualisiert