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Ein Bild auf 5min.at zeigt ein demoliertes rotes Auto. Dahinter stehen Einsatzkräfte.
Zu einem Verkehrsunfall kam es am Freitag in Wernberg.
Wernberg
14/08/2026
Verkehrsunfall

Einsatz in Wernberg: Autos krachten auf Kreuzung zusammen

Die Freiwillige Feuerwehr, die Polizei und der Rettungsdienst wurden am Freitag zu einem Verkehrsunfall in Wernberg alarmiert. An der Einmündung der Industriestraße in die Kärntner Straße hat es gekracht.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(113 Wörter)
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Aus bislang unbekannter Ursache sind Freitagmittag zwei Autos im Kreuzungsbereich der Kärntner und der Industriestraße in Wernberg miteinander kollidiert. Ob es Verletzte gab, ist bis dato noch unklar. „Unsere Aufgabe bestand in der Absicherung der Unfallstelle und dem Binden austretender Betriebsmittel“, heißt es vonseiten der Florianis der Freiwilligen Feuerwehr Wernberg. Ebenso im Einsatz standen der Rettungsdienst sowie die Polizei.

Ein Bild auf 5min.at zeigt ein schwarzes Auto und eine demolierte Stoßstange.
©FF Wernberg |
Auf Höhe des Businesscenters hat es am Freitag gekracht.
Ein Bild auf 5min.at zeigt Einsatzfahrzeuge des Roten Kreuzes und der Feuerwehr.
©FF Wernberg

Ampel geplant

Wie berichtet, soll bis zum Jahresende eine neue Ampelanlage an besagter Kreuzung für mehr Sicherheit sorgen. Rund 700.000 Euro werden investiert. Die Kosten werden zwischen ASFINAG, Land und Gemeinde aufgeteilt. Mehr dazu unter: Um 700.000 Euro: Ampelsystem ersetzt „Geduldspiel“ auf der B83

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