Naturspektakel: Tausende Greifvögel ziehen über den Dobratsch

Es ist wieder so weit! Die Greifvogelwochen im Naturpark Dobratsch beginnen in der kommenden Woche. Ab 17. August 2026 könnt ihr wieder tausende Wespenbussarde, Kaiseradler und Co. bei ihrem jährlichen Zug in den Süden beobachten.

Besonderes Jubiläum: Die Greifvogelwochen finden nun schon zum 20. Mal im Naturpark Dobratsch statt.

Besonderes Jubiläum: Die Greifvogelwochen finden nun schon zum 20. Mal im Naturpark Dobratsch statt.

Ein runder Geburtstag für die Kärntner Vogelforschung: Die Greifvogelwochen im Naturpark Dobratsch feiern ihr 20-jähriges Bestehen. Seit zwei Jahrzehnten dokumentiert BirdLife Kärnten in den letzten beiden Augustwochen den Zug der Raubvögel entlang der Südwand, wo zu Spitzenzeiten über 3.000 Wespenbussarde den Himmel über Villach kreuzen. Interessierte können in den nächsten zwei Wochen spontan und ohne Anmeldung am Skywalk (Parkplatz 6) mitforschen. Speziell dafür stehen auch heuer Naturpark-Ranger bereit, um gemeinsam mit den Besuchern den Greifvogelzug zu beobachten. Auch hochwertige Swarovski-Ferngläser stehen zur Beobachtung zur Verfügung.

Auftakt in der Adlerarena

Der offizielle Auftakt steigt am Montag, dem 17. August 2026, in der Adlerarena Burg Landskron. Neben einer Flugschau von Franz Schüttelkopf erwartet die Besucher ein Vortrag von Experten Andreas Kleewein. Der Eintritt ist frei. Jedoch war eine rechtzeitige Anmeldung bis Freitag, 12 Uhr, erforderlich.