Schlauchplatzer sorgte für Feuerwehreinsatz

Aufgrund eines geplatzten Hydraulikschlauches verlor ein Müllwagen am Freitag Öl in der Ortschaft Maria Elend im Bezirk Villach-Land. Die Feuerwehr rückte zum Einsatz aus.

Ein Schlauchplatzer sorgte am Freitag für einen Feuerwehreinsatz in der Ortschaft Maria Elend. Es handelte sich nämlich um den Hydraulikschlauch einer Müllwagenpresse. Infolgedessen verlor der LKW eine nicht unbeträchtliche Menge Öl auf der Fahrbahn. Die Freiwilligen Feuerwehren Maria Elend und St. Jakob im Rosental arbeiteten Hand in Hand, um den ausgetretenen Stoff zu binden. Eine Ausbreitung in Grundwasser und Umwelt konnte verhindert werden.