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Ein Bild auf 5min.at zeigt den Faaker See.
Ein italienisches Medium hat sich die Region Villach genauer angesehen – und spart nicht mit Lob.
Villach/Italien
15/08/2026
Großes Lob
#goodnews

„Karibische Seen“: Italienisches Medium schwärmt von Villach

Dass es rund um Villach schön ist, ist uns Kärntnern wohl bewusst. Doch jetzt kommt auch aus Italien hohes Lob: Ein großes italienisches Medium schwärmt von der Region – sogar Vergleiche mit der Karibik werden gezogen.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
2 Minuten Lesezeit(288 Wörter)
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Dass Kärnten „lei ans“ ist, wissen wir Einheimischen ohnehin. Doch auch unser Nachbarland kann vor allem der Region Villach so einiges abgewinnen: Das italienische Medium „Quotidiano Nazionale“ widmet der Region kürzlich in ihrer Reisebeilage einen ausführlichen Bericht. Darin wird Villach samt Faaker See, Dobratsch und Landskron als vielseitiges Urlaubsziel unmittelbar hinter der italienischen Grenze präsentiert. Besonders angetan zeigt sich die Zeitung von der Natur – bei den Kärntner Seen fallen sogar Vergleiche mit der Karibik.

Faaker See sorgt für Begeisterung

Im Reisebericht wird von einer erstaunlich abwechslungsreiche Ferienregion nahe der italienischen Grenze gesprochen. Besonders hervorgehoben wird der Faaker See mit seinem türkisfarbenen, außergewöhnlich klaren Wasser „in karibischen Farben“. Doch nicht nur die Seen haben es den italienischen Reisejournalisten angetan. Ausführlich wird auch der Naturpark Dobratsch vorgestellt. Besonders hervorgehoben wird die Entscheidung, die früheren Skilifte abzubauen und stattdessen auf Natur- und Landschaftsschutz sowie sanften Tourismus zu setzen.

Auch Villachs Altstadt bekommt viel Lob

Wer nach See und Berg noch nicht genug hat, soll sich laut Bericht Villach selbst ansehen. Die Altstadt, der Hauptplatz, die Stadtpfarrkirche St. Jakob samt ihrem 94 Meter hohen Turm und der Paracelsushof werden ebenso vorgestellt wie die historischen Verbindungen Villachs nach Italien und insbesondere nach Venedig. Auch die Drau und die sommerliche Wassershow DrauPuls schaffen es unter die Empfehlungen.

Von Affen bis Mountainbike: Viel zu erleben

Dass rund um Villach für beinahe jeden Geschmack etwas dabei ist, zieht sich durch den gesamten Reisebericht. Die Makaken am Affenberg und die Greifvögel auf Landskron werden ebenso empfohlen wie die zahlreichen Rad- und Mountainbike-Angebote. Für Villach ist der ausführliche Bericht jedenfalls erfreuliche Werbung auf einem wichtigen Nachbarmarkt.

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