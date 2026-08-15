Neues Extra für Radler: Haltegriffe an sechs Ampel-Anlagen in Villach

Neue Haltegriffe für Radler, die bereits in zahlreichen europäischen Städten zum Ortsbild gehören, wurden jetzt auch an vorerst sechs Ampeln in Villach installiert.

Oft sind es gerade die kleinen, unkomplizierte Maßnahmen, die eine spürbare Erleichterung bringen können: Bei vorerst sechs Ampeln in Villach hat die Stadt in den vergangenen Wochen Haltegriffe montiert, heißt es in einer Aussendung. Damit wird es Radlern ermöglicht, während der Wartezeit auf Grün im Sattel sitzen zu bleiben und nicht absitzen zu müssen.

„Sind ein weiterer wichtiger Baustein“

„Diese kleine Maßnahme reiht sich ein in unsere Bemühungen, trotz begrenzter budgetärer Möglichkeiten den Alltag am Rad Schritt für Schritt zu verbessern“, sagt Mobilitätsreferent Stadtrat Sascha Jabali Adeh. Seit 2024 ist in Villach an einigen geeigneten Kreuzungen auch das Rechtsabbiegen bei Rot für Radfahrende möglich, beide Initiativen sind Teil einer klaren Linie. „Wie auch das Rechtsabbiegen bei Rot für Radfahrende ist das Anbringen von Haltegriffen eine Maßnahme, die sehr wenig kostet, aber für die Radfahrenden und den Verkehrsfluss einen spürbaren Effekt bringt.“ Christoph Zettinig, Obmann der Radlobby Kärnten: „Die Haltegriffe sind ein weiterer wichtiger Baustein, damit Villach zu einer Fahrradstadt wird, in der das Fahrrad als sauberes und klimaneutralen Verkehrsmittel noch komfortabler wird.“ Beide sind sich aber einig: „Natürlich ersetzt diese Maßnahme nicht einen konsequenten Ausbau des Radwegenetzes!“

Weitere Standorte nach Testphase

Die Haltegriffe gehören bereits in einigen fahrradfreundlichen Städten Europas zum gewohnten Stadtbild, zum Beispiel in Kopenhagen oder Amsterdam. Auch in Wien sind die Haltegriffe bereits im Einsatz. „Sie sind auch in Villach als Service für die Rad-Community gedacht“, sagt Jabali Adeh. „Wir möchten uns bei den Radfahrenden für‘s Radfahren bedanken und auch signalisieren, dass wir ihre Bedürfnisse kennen und ernst nehmen.“ Nach einer Testphase sollen weitere Standorte für solche Haltegriffe geprüft werden.