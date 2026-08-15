Seltene Gelegenheit: Gourmetrestaurant in Warmbad öffnet für kurze Zeit

Normalerweise gibt es dort derzeit keinen regulären Restaurantbetrieb, doch für die Restaurantwoche öffnet ein Betrieb in Warmbad-Villach Ende August wieder seine Türen. Kärnten ist mit insgesamt zwei Lokalen vertreten.

Normalerweise bleiben die Türen für den regulären Restaurantbetrieb derzeit geschlossen. Ende August gibt es allerdings eine Ausnahme: Das Kleine Restaurant im Hotel Warmbaderhof in Warmbad-Villach öffnet eigens für die österreichweite Restaurantwoche wieder. Neben dem Villacher Gourmetrestaurant macht aus Kärnten nur ein weiterer Betrieb mit.

Zwei Kärntner Restaurants sind dabei

Die mittlerweile 33. Restaurantwoche findet von 31. August bis 6. September statt. Österreichweit beteiligen sich laut Veranstalter rund 100 Restaurants, in Kärnten sind es zwei. Neben dem Kleinen Restaurant in Warmbad-Villach nimmt das Burgrestaurant Taggenbrunn in St. Veit an der Glan teil, das aktuell mit einer Haube ausgezeichnet ist.

Seltene Gelegenheit in Warmbad

Eine Besonderheit gibt es in Villach: Das Kleine Restaurant bietet derzeit keinen regulären Restaurantbetrieb an und wird deshalb aktuell auch nicht von Gault&Millau bewertet. Für die Aktionswoche sperrt das Gourmetrestaurant allerdings wieder auf. Geöffnet ist von Montag bis Freitag sowie am Sonntag, Samstag bleibt Ruhetag.

So viel kosten die Menüs

Das Prinzip der Restaurantwoche: Die teilnehmenden Betriebe bieten eigens zusammengestellte Menüs zu festgelegten Preisen an. Ein 2-Gänge-Mittagsmenü gibt es ab 19,50 Euro, ein 3-Gänge-Abendmenü ab 39,50 Euro. Bei einem Haubenrestaurant kommen pro Haube fünf Euro beim Mittags- beziehungsweise zehn Euro beim Abendmenü dazu. Getränke, Gedeck und Sonderwünsche sind nicht im Preis enthalten. Die Reservierungen für die Restaurantwoche sind bereits möglich. Insgesamt rechnen die Veranstalter österreichweit mit rund 15.000 Gästen.