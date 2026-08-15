Erster Härtetest für die VSV-Adler

Für den EC iDM Wärmepumpen VSV startet die Preseason: Am Sonntag bestreiten die Adler in Zell am See ein Testspiel gegen die Kassel Huskies. Seit Montag steht die Mannschaft wieder auf dem Eis.

Am Sonntag duelliert sich der VSV mit den Kassel Huskies. Spielbeginn ist um 17.30 Uhr.

Am Sonntag duelliert sich der VSV mit den Kassel Huskies. Spielbeginn ist um 17.30 Uhr.

Der VSV trifft am Sonntag in der KE KELIT Arena in Zell am See auf die Kassel Huskies. Das Vorbereitungsspiel gegen den DEL2-Titelaspiranten bildet den Abschluss der ersten Trainingswoche unter Headcoach Pierre Allard. Für ihn ist es die erste Saison, welche er von Beginn an als Cheftrainer der Blau-Weißen bestreitet.

Revanche?

Schon im vergangenen Sommer trafen beide Klubs am selben Ort aufeinander. Damals verspielte Villach eine 2:0-Führung und verlor mit 3:4 nach Penaltyschießen. Personell fehlen Allard zum Auftakt lediglich drei Akteure: Neuzugang Joseph Cramarossa fällt verletzt aus, Kapitän Alexander Rauchenwald befindet sich nach seinem Kreuzbandriss noch im Aufbau und auch Paolo Wieltschnig reist nicht mit.