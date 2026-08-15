Feuerwehr bei Schadstoffeinsatz gefordert

Die Freiwillige Feuerwehr Föderlach sowie die Hauptfeuerwache Villach wurden am Samstag zu einem Schadstoffeinsatz alarmiert. Eine Ölspur erstreckte sich über mehrere Straßenzüge. Die Flüssigkeit hatte ein Traktor aufgrund eines technischen Gebrechens verloren. „Gemeinsam mit der Polizei und der Straßenmeisterei wurde die Gefahrenstelle abgesichert und die notwendigen Maßnahmen zur Beseitigung der Ölspur durchgeführt“, berichten die Florianis. Nach rund einer Stunde konnten sie wieder ins Rüsthaus einrücken.

©FF Föderlach | Inzwischen ist die Ölspur beseitigt. ©FF Föderlach | Die Einsatzkräfte konnten wieder einrücken.