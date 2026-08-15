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Ein Bild auf 5min.at zeigt Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr.
Am Samstag ertönte die Sirene in Föderlach.
Föderlach
15/08/2026
Am Samstag

Feuerwehr bei Schadstoffeinsatz gefordert

Zu einem Schadstoffeinsatz kam es am Samstag im Bezirk Villach-Land. Wegen eines technischen Gebrechens verlor ein Traktor eine erhebliche Menge Öl.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(78 Wörter)
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Die Freiwillige Feuerwehr Föderlach sowie die Hauptfeuerwache Villach wurden am Samstag zu einem Schadstoffeinsatz alarmiert. Eine Ölspur erstreckte sich über mehrere Straßenzüge. Die Flüssigkeit hatte ein Traktor aufgrund eines technischen Gebrechens verloren. „Gemeinsam mit der Polizei und der Straßenmeisterei wurde die Gefahrenstelle abgesichert und die notwendigen Maßnahmen zur Beseitigung der Ölspur durchgeführt“, berichten die Florianis. Nach rund einer Stunde konnten sie wieder ins Rüsthaus einrücken.

Ein Bild auf 5min.at zeigt einen Feuerwehrmann, der auf eine Straße blickt. Dort ist eine Sandspur zu sehen.
©FF Föderlach |
Inzwischen ist die Ölspur beseitigt.
Ein Bild auf 5min.at zeigt Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr.
©FF Föderlach |
Die Einsatzkräfte konnten wieder einrücken.
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