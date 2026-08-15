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Ein Bild auf 5min.at zeigt das Kätzchen in den Armen eines Feuerwehrmannes.
Zu einem tierischen Feuerwehreinsatz kam es am Samstag in Villach-Warmbad.
Warmbad
15/08/2026
Tier in Notlage

Feuerwehr rettete vier Wochen altes Kätzchen

Das Tier hatte sich in den Motorraum eines Autos verirrt und kam nicht mehr selbstständig hinaus. Eine Passantin hörte das laute Miauen gehört. Daraufhin rückte die Hauptfeuerwache Villach zum Einsatz aus.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(184 Wörter)
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Klagendes Miauen tönte am Samstag aus einem Auto im Villacher Stadtteil Warmbad. Ein erst vier Wochen altes Kätzchen steckte dort im Motorraum eines geparkten Autos fest. Eine Passantin ließ daraufhin den Fahrzeugbesitzer ausrufen. Doch auch der Slowene erreichte die Samtpfote nicht. Daraufhin rückte die Hauptfeuerwache Villach zum Einsatz aus.

Katze aus misslicher Lage befreit

„Um das Tier möglichst schonend aus seiner misslichen Lage zu befreien, musste der PKW zunächst mit einem Wagenheber angehoben werden. Anschließend wurde das Vorderrad abmontiert und Teile des Unterfahrschutzes entfernt“, schildert Einsatzleiter Benigni Marco, Gruppenkommandant der Hauptfeuerwache Villach. „Nach rund einer Stunde konnte die junge Katze unversehrt aus ihrer misslichen Lage befreit werden.“

Ein Bild auf 5min.at zeigt, wie ein Feuerwehrmann ein Auto zerlegt.
©HFW Villach
Das Vorderrad wurde abmontiert, um zu der Katze zu gelangen.

Bei bester Gesundheit

Anschließend wurde der kleine Vierbeiner zu einem Tierarzt gebracht. „Sie war erfreulicherweise bei bester Gesundheit“, so die Kameraden. Der Fahrzeugbesitzer vermutet allerdings, dass die kleine Katze möglicherweise bereits in Slowenien unbemerkt in den Motorraum des Fahrzeuges geklettert ist. Die Florianis haben sich ihr angenommen: „Sie wird derzeit liebevoll von unserem Feuerwehrkameraden Julian und seiner Partnerin Johanna zu Hause betreut.“

Ein Bild auf 5min.at zeigt Feuerwehrfrau Juliane mit dem geretteten Kätzchen.
©HFW Villach
Am Foto: Feuerwehrfrau Juliane mit dem geretteten Kätzchen.
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