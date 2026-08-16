Schwestern starten in Villach mit neuer Beauty-Lounge durch

Die eine ist Friseurmeisterin, die andere hat sich bereits als Nageldesignerin selbstständig gemacht. Jetzt bündeln die Schwestern ihre Kräfte und eröffnen im September gemeinsam eine große Beautylounge in Villach.

Zwei junge Schwestern wagen gemeinsam den Schritt in eine neue berufliche Zukunft: Jessica und Michelle Brnadic eröffnen im September die „J’Elle Beauty Lounge“ im Einkaufszentrum Supernova in Villach. Auf rund 156 Quadratmetern wollen sie mehrere Beauty-Angebote an einem Ort vereinen.

Von Haaren bis Kosmetik

Das Angebot soll breit aufgestellt sein: Neben Friseurleistungen und Nageldesign sind Maniküre, Pediküre, kosmetische Behandlungen und dauerhafte Haarentfernung mittels Laser geplant. Auch Gesichtsbehandlungen und Microneedling sollen angeboten werden. Für die 22-jährige Jessica, ausgebildete Friseurmeisterin, bedeutet die Eröffnung den Start in die Selbstständigkeit. Ihre 23-jährige Schwester Michelle arbeitet hingegen bereits seit mehreren Jahren als Nageldesignerin und verlegt ihren Arbeitsplatz nun von zu Hause in den gemeinsamen Salon.

Platz für weitere Beauty-Profis

Das Besondere am Konzept: Die Schwestern wollen die Räumlichkeiten nicht nur selbst nutzen, wie die Kleine Zeitung berichtet. Auch andere selbstständige Fachkräfte aus dem Beautybereich können sich dort einmieten und ihr jeweiliges Angebot beisteuern. Eine Kosmetikerin wird beispielsweise ebenfalls Teil der neuen Lounge sein. Derzeit wird im zweiten Obergeschoss des Einkaufszentrums noch fleißig umgebaut. Im September soll schließlich eröffnet werden.