Film ab: Kostenloses Sommerkino am Aichwaldsee

Liegestuhl schnappen, Popcorn holen und Film ab: Am 26. August verwandelt sich das Café Seerose am Aichwaldsee wieder in ein Freiluftkino. Gezeigt wird eine französische Komödie, der Eintritt ist frei.

Liegestuhl, Popcorn und dazu ein Film unter freiem Himmel: Am Mittwoch, 26. August, gibt es am Aichwaldsee in Finkenstein wieder ein Sommerkino. Der Eintritt kostet nichts – wer einen der begehrten Plätze im Liegestuhl ergattern möchte, sollte allerdings früh da sein.

Französische Komödie am See

Auf der Leinwand läuft diesmal die französische Komödie „Es sind die kleinen Dinge“. Im Mittelpunkt steht Alice, die in einem kleinen Dorf in der Bretagne gleich zwei Aufgaben unter einen Hut bringen muss: Sie ist Lehrerin und Bürgermeisterin. Als ein 65-jähriger Dorfbewohner noch einmal die Schulbank drücken und Lesen und Schreiben lernen möchte, wird ihr Alltag turbulenter. Richtig schwierig wird es allerdings, als die kleine Dorfschule plötzlich vor der Schließung steht. Gemeinsam versuchen die Bewohner, ihre Schule und damit einen wichtigen Teil ihres Dorflebens zu retten.

Film startet um 20.30 Uhr

Los geht es im Café Seerose am Aichwaldsee um 20.30 Uhr. Der Eintritt zum Sommerkino ist frei, außerdem gibt es kostenloses Popcorn. Für Essen und Getränke ist ebenfalls gesorgt. Veranstaltet wird der Kinoabend von den Finkensteiner Grünen, der Zukunftsakademie FREDA und dem Café Seerose am Aichwaldsee.