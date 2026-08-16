Aktion für die Umwelt: Kärntner holt Müll aus der Drau

Der gebürtige Villacher Philipp Moser kann ihn nicht mehr sehen: Den Müll im Bereich der Drauschleife bei Wernberg. Aus diesem Grund nahm er Kontakt mit der Gemeinde auf und rief eine Reinigungsaktion ins Leben.

„Kommende Woche werde ich gemeinsam mit ein paar Freunden und meinem Bruder auf SUP-Boards von der Holzbrücke aus zur Mitte der Drauschleife paddeln und den Müll an einem gut zugänglichen Uferabschnitt deponieren“, erklärt Philipp Moser im Gespräch mit 5 Minuten. Darunter zumindest zehn Reifen, welche aktuell im Wasser vor sich hin rotten.

©zVg. / Philipp Moser Philipp Moser ist der Müll in der Drau ein Dorn im Auge. Darum will er etwas dagegen unternehmen.

Im Einsatz für die Natur

„Ich mache seit einigen Jahren bei Reinigungsaktionen an der Drau im Lavanttal mit“, berichtet der inzwischen in Graz lebende Fitnesstrainer. „Daher die Idee, auch hier aufzuräumen.“ Die Gemeinde wird den Müll in weiterer Folge am Ufer abholen und fachgerecht entsorgen. „Die Aktion sollte die Leute wieder achtsamer im Umgang mit der Natur und mit Gewässern machen und zeigen, dass jeder etwas dazu leisten kann“, erklärt er abschließend.

©zVg. / Philipp Moser Kommende Woche startet der engagierte Kärntner eine Reinigungsaktion.