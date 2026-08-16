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/ ©zVg. / Philipp Moser
Ein Bild auf 5min.at zeigt Philipp Moser und eine Frau beim Stand-up-Paddeln.
Gemeinsam mit seinen Freunden startet Philipp Moser eine Reinigungsaktion an der Drau.
Wernberg
16/08/2026
Kommende Woche
Leserstory

Aktion für die Umwelt: Kärntner holt Müll aus der Drau

Der gebürtige Villacher Philipp Moser kann ihn nicht mehr sehen: Den Müll im Bereich der Drauschleife bei Wernberg. Aus diesem Grund nahm er Kontakt mit der Gemeinde auf und rief eine Reinigungsaktion ins Leben.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(147 Wörter)
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„Kommende Woche werde ich gemeinsam mit ein paar Freunden und meinem Bruder auf SUP-Boards von der Holzbrücke aus zur Mitte der Drauschleife paddeln und den Müll an einem gut zugänglichen Uferabschnitt deponieren“, erklärt Philipp Moser im Gespräch mit 5 Minuten. Darunter zumindest zehn Reifen, welche aktuell im Wasser vor sich hin rotten.

Ein Bild auf 5min.at zeigt Philipp Moser beim Stand-up-Paddeln.
©zVg. / Philipp Moser
Philipp Moser ist der Müll in der Drau ein Dorn im Auge. Darum will er etwas dagegen unternehmen.

Im Einsatz für die Natur

„Ich mache seit einigen Jahren bei Reinigungsaktionen an der Drau im Lavanttal mit“, berichtet der inzwischen in Graz lebende Fitnesstrainer. „Daher die Idee, auch hier aufzuräumen.“ Die Gemeinde wird den Müll in weiterer Folge am Ufer abholen und fachgerecht entsorgen. „Die Aktion sollte die Leute wieder achtsamer im Umgang mit der Natur und mit Gewässern machen und zeigen, dass jeder etwas dazu leisten kann“, erklärt er abschließend.

Ein Bild auf 5min.at zeigt Philipp Moser beim Stand-up-Paddeln.
©zVg. / Philipp Moser
Kommende Woche startet der engagierte Kärntner eine Reinigungsaktion.

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