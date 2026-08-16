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/ ©Pexels / Kevin Bruhn
Ein Bild auf 5min.at zeigt ein Haflingerpferd auf einer grünen Wiese. Der Himmel ist von Wolken verdeckt.
Am 22. und 23. August 2026 findet das diesjährige Kärntner Pferdefestival statt.
Gödersdorf
16/08/2026
22. und 23. August

Haflinger, Noriker und Co.: Pferde stehen am Wochenende im Rampenlicht

Am 22. und 23. August steigt das Kärntner Pferdefestival an der LFS Stiegerhof im Bezirk Villach-Land. Präsentiert werden 110 Haflinger, Noriker und Warmblüter.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(70 Wörter)
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Pferdeliebhaber kommen am 22. und 23. August 2026 beim Kärntner Pferdefestival 2026 auf ihre Kosten. Die Landwirtschaftliche Fachschule „Stiegerhof“ in Gödersdorf wird zum Schauplatz für Reitpferdeprüfung, Stutbuchaufnahme und Fohlenschau. Der Landespferdezuchtverband Kärnten und der Warmblutzuchtverein Kärnten präsentieren einer Expertenjury sowie Besuchern 110 angemeldete Pferde der Rassen Haflinger, Noriker und Warmblut. Der Eintritt ist kostenlos, kulinarische Verpflegung steht bereit.

Das steht am Programm

Samstag, 22. August 2026

  • 8 Uhr: Reitpferdeprüfung der 3- und 4-jahrigen Noriker mit der abschließenden Siegerehrung
  • 12.50 Uhr: Reitpferdeprüfung der 3- und 4-jahrigen Haflinger mit der abschließenden Siegerehrung
  • 16.30 Uhr: Reitpferdeprüfung der 3- und 4-jahrigen Warmblutpferde mit der abschließenden Siegerehrung

Sonntag, 23. August 2026

  • 8.30 Uhr: Stutbuchaufnahme mit Messen, Pflastermusterung und Musterung im Vorführdreieck
  • 14.30 Uhr: Siegerehrung der 3- und 4-jährigen Warmblutstuten und Ehrung der LANDESSIEGERSTUTE 2026
  • 15 Uhr: Warmblut – Fohlenschau mit anschließender Siegerehrung
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