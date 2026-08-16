Haflinger, Noriker und Co.: Pferde stehen am Wochenende im Rampenlicht

Am 22. und 23. August steigt das Kärntner Pferdefestival an der LFS Stiegerhof im Bezirk Villach-Land. Präsentiert werden 110 Haflinger, Noriker und Warmblüter.

Pferdeliebhaber kommen am 22. und 23. August 2026 beim Kärntner Pferdefestival 2026 auf ihre Kosten. Die Landwirtschaftliche Fachschule „Stiegerhof“ in Gödersdorf wird zum Schauplatz für Reitpferdeprüfung, Stutbuchaufnahme und Fohlenschau. Der Landespferdezuchtverband Kärnten und der Warmblutzuchtverein Kärnten präsentieren einer Expertenjury sowie Besuchern 110 angemeldete Pferde der Rassen Haflinger, Noriker und Warmblut. Der Eintritt ist kostenlos, kulinarische Verpflegung steht bereit.