AMS Villach zieht um: Das müssen Arbeitssuchende jetzt beachten

Das AMS Villach zieht um und bleibt deshalb am Freitag, 21. August, geschlossen. Ab Montag öffnet die Geschäftsstelle am neuen Standort. Für Arbeitsuchende sind dabei wichtige Fristen zu beachten.

Beim AMS Villach steht ein Umzug bevor. Deshalb bleibt die Geschäftsstelle am Freitag, dem 21. August, den ganzen Tag für Kunden geschlossen.

Beim AMS Villach steht ein Umzug bevor. Deshalb bleibt die Geschäftsstelle am Freitag, dem 21. August, den ganzen Tag für Kunden geschlossen.

Beim AMS Villach steht ein Umzug bevor: Neuer Standort: AMS Villach zieht noch im August um. Deshalb bleibt die Geschäftsstelle am Freitag, dem 21. August, den ganzen Tag für Kunden geschlossen. Ab Montag, 24. August, ist das AMS am neuen Standort in der Ludwig-Walter-Straße 53 wieder persönlich erreichbar. Für Arbeitsuchende sind rund um den Schließtag wichtige Fristen zu beachten.

AMS bleibt am Freitag geschlossen

Aufgrund des Umzugs können am Freitag, dem 21. August 2026, keine persönlichen Termine oder Vorsprachen in der Geschäftsstelle des AMS Villach stattfinden. Betroffen sind sowohl Arbeitsuchende als auch Unternehmen. Die digitalen Angebote des Arbeitsmarktservice stehen währenddessen weiterhin wie gewohnt zur Verfügung.

Wichtig: Fristen bei Arbeitslosengeld und Notstandshilfe

Besonders aufpassen müssen Personen, die am 21. August persönlich einen Antrag nach dem Arbeitslosenversicherungsgesetz stellen oder eine andere fristgebundene Meldung beim AMS vornehmen müssten. Dazu zählen beispielsweise Anträge auf Arbeitslosengeld oder Notstandshilfe sowie Verlängerungsanträge. Auch andere notwendige persönliche Vorsprachen und Meldungen sind betroffen. Diese müssen aufgrund der Schließung am darauffolgenden Montag, dem 24. August, erfolgen. Laut AMS ist dies notwendig, damit bereits am 21. August bestehende Ansprüche rückwirkend gewahrt bleiben.

Digitale Services weiterhin verfügbar

Wer bereits über einen persönlichen Zugang zu den digitalen Angeboten des AMS verfügt, kann zahlreiche Angelegenheiten auch während des Umzugs online erledigen. Für Arbeitsuchende steht dafür MeinAMS zur Verfügung. Unternehmen können weiterhin das eAMS-Konto für Betriebe nutzen.

Neue Adresse ab 24. August

Am Montag, dem 24. August, nimmt das AMS Villach den persönlichen Kundenbetrieb am neuen Standort in der Ludwig-Walter-Straße 53 auf. Die bisherigen Telefonnummern des AMS Villach bleiben unverändert. „Das AMS Villach wird sich am neuen Standort offener, moderner und digitaler präsentieren – bei gewohnt hoher Servicequalität“, erklärt AMS-Villach-Chef Josef Zeichen. Ab dem 24. August stehe man dort wieder persönlich für die Anliegen der Kunden zur Verfügung.