Sieben Ex-Adler beim Gegner: VSV hat ersten Testspiel-Sieg im Visier

Nach der Niederlage gegen Kassel wartet auf den VSV am Dienstag der nächste Preseason-Test. Gegen die Zeller Eisbären wollen die Adler den nächsten Schritt machen und erstmals als Sieger vom Eis gehen.

Für den EC VSV steht am Dienstag der nächste Test in der Saisonvorbereitung auf dem Programm. Um 19.30 Uhr treffen die Adler auswärts auf die Zeller Eisbären.

Für den EC VSV steht am Dienstag der nächste Test in der Saisonvorbereitung auf dem Programm. Um 19.30 Uhr treffen die Adler auswärts auf die Zeller Eisbären.

Für den EC VSV steht am Dienstag der nächste Test in der Saisonvorbereitung auf dem Programm. Um 19.30 Uhr treffen die Adler auswärts auf die Zeller Eisbären. Nach dem 4:7 gegen die Kassel Huskies wollen die Villacher erstmals in dieser Preseason als Sieger vom Eis gehen.

VSV peilt gegen Gastgeber Zell am See ersten Preseason-Erfolg an

Trotz der Auftaktniederlage gegen Kassel konnte VSV-Headcoach Pierre Allard bereits positive Erkenntnisse gewinnen. Mit dem Forechecking und dem Spiel mit der Scheibe zeigte sich der Trainer über weite Strecken zufrieden. Verbesserungspotenzial gibt es hingegen in der eigenen Zone und bei der Chancenverwertung. Unterstützt wird das Trainerteam weiterhin vom 74-jährigen Clément Jodoin. Der erfahrene Frankokanadier analysiert die Partien von der Tribüne aus und bringt vor allem bei taktischen Fragen seine Erfahrung ein.

Sieben Ex-Adler beim Gegner

Mit Zell am See wartet ein ambitionierter Gegner. Die Mannschaft von Ex-VSV-Coach Marcel Rodman gewann 2024/25 die AlpsHL und erreichte in der vergangenen Saison das Halbfinale. Für zusätzliche Brisanz sorgen zahlreiche bekannte Gesichter: Mit Christian Jennes, Alexander Lahoda, Sebastian Zauner, Alexander Schmidt, Max Coatta, Daniil Kulintsev und Blaz Tomazevic stehen gleich sieben Spieler mit VSV-Vergangenheit im Zeller Kader.

VSV kämpft weiterhin mit Ausfällen

Die Adler müssen weiterhin auf Kapitän Alexander Rauchenwald, Paolo Wieltschnig und Joseph Cramarossa verzichten. Maximilian Rebernig könnte nach seiner Erkrankung hingegen ins Lineup zurückkehren. Eine Entscheidung soll am Spieltag fallen. Auch mehrere junge Spieler erhalten erneut ihre Chance. Sintschnig, Mandl, Erd und Scharf sollen gegen die Eisbären weitere Erfahrungen auf Profi-Niveau sammeln. Offen ist zudem noch, welche Torhüter zum Einsatz kommen.