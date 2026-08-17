Schlager, Oldies und Retro-Looks: Großes After-Work-Finale in Villach

Schlager, Oldies und jede Menge Retro-Flair: Am Freitag steigt am Hans-Gasser-Platz das große Finale der heurigen After-Work-Markets. Passende Outfits sind ausdrücklich erwünscht – das beste wird sogar prämiert.

Vier bestens besuchte After Work Markets gab es heuer bereits am Hans-Gasser-Platz. Am Freitag, 21. August, steigt nun unter dem Motto „Schlager und Oldies“ das offizielle „After-Work-Finale“ in diesem Jahr. „Die After Work Markets werden wirklich sehr gut angenommen. Sie leisten einen wertvollen Beitrag zur Belebung der Innenstadt“, sagt Marktreferent Stadtrat Christian Pober.

After Work Market am 21. August

In bewährter Manier wird auch der Schlager- und Oldies-Market zusammen mit den beiden Gastronom:innen Ljubica Karajica (Café Glück) und Martin Pohl (Lokal Stern) veranstaltet. Wie gehabt sind die Gäste eingeladen, sich entsprechend in Schale zu werfen. „Das Outfit darf gern verspielt, retro und farbenfroh sein“, sagt Stadtrat Pober. Für das coolste Outfit warten wieder Citygutscheine als Preis. Für die musikalische Umrahmung sorgt diesmal DJ Heinz. Aufgrund des Erfolgs der Veranstaltungsreihe läuft bereits die Planung für das After-Work-Markets-Jahr 2027. „Auch im nächsten Jahr muss es wieder mehrere After Work Märkte geben. Das Feedback spricht klar dafür“, sagt Stadtrat Christian Pober.