LAGANA wird zu SEVEN FOUR EIGHT: Neues Gastro-Konzept startet in Villach

Neuer Name, neues Konzept: Aus dem bekannten Villacher Restaurant LAGANA im voco Villach wird SEVEN FOUR EIGHT. Dahinter steckt eine komplette Neuausrichtung mit Fokus auf Social Dining, Drinks und gemeinsames Erleben.

Neuigkeiten aus der Villacher Gastro-Szene: Das Restaurant LAGANA im voco Villach wird zu SEVEN FOUR EIGHT. Hinter der Umbenennung steckt laut Betreiber allerdings deutlich mehr als nur eine Namensänderung. Das gesamte Konzept wird neu ausgerichtet.

SEVEN FOUR EIGHT: Neuer Name, neues Konzept

Mit SEVEN FOUR EIGHT soll im voco Villach ein neuer Social-Dining-Spot entstehen. Das bisherige Restaurantkonzept wird weiterentwickelt und künftig stärker auf gemeinsames Erleben, Atmosphäre und einen lockeren Zugang setzen. LAGANA war über viele Jahre fixer Bestandteil der Villacher Gastronomie. Die bisherige Qualität soll laut Betreiber erhalten bleiben, gleichzeitig will man den Standort moderner, urbaner und zugänglicher positionieren.

Essen, Drinks und langer Abend

Im Mittelpunkt steht künftig das sogenannte Social Dining. Dabei soll nicht nur das Essen selbst eine Rolle spielen, sondern der gesamte Abend. SEVEN FOUR EIGHT will gutes Essen, Drinks und eine lebendige Atmosphäre miteinander verbinden. Der neue Standort soll sich bewusst von der klassischen Vorstellung eines Hotelrestaurants lösen und sowohl Villacher als auch Touristen und Hotelgäste ansprechen. Zur Zielgruppe zählen unter anderem Freundesgruppen, Paare und Afterwork-Gäste.

„Neue Energie nach Villach bringen“

„Wir wollten nicht einfach einen neuen Namen auf ein bestehendes Restaurant setzen“, erklärt Christopher Zavodnik, General Manager des voco Villach. Ziel sei es gewesen, den Standort tatsächlich weiterzuentwickeln und „eine neue Energie nach Villach“ zu bringen. Die Erfahrung und der Qualitätsanspruch des bisherigen LAGANA sollen dabei das Fundament des neuen Konzepts bilden.

Umstellung hat bereits begonnen

Auch der Außenauftritt wird schrittweise verändert. Seit 17. August werden die bisherigen Social-Media-Kanäle von LAGANA auf SEVEN FOUR EIGHT umgestellt. In den kommenden Wochen sollen nach und nach weitere Einblicke in das neue Konzept folgen – darunter Eindrücke zu Essen, Drinks, Mitarbeitern und dem neuen Auftritt.