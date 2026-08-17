Villach wird zur Urban-Art-Bühne: Drittes „Villack Jam“ startet

Dutzende Farben sowie Motive: Villach verwandelt sich am 22. und 23. August erneut in einen Treffpunkt für die internationale Street-Art-Szene.

Im Rahmen des dritten „Villack Jam“ gestalten rund 75 Künstlerinnen und Künstler zahlreiche Wandflächen im Stadtgebiet. Zusätzlich steht den Aktiven ab sofort eine weitere legale Fläche für Graffiti zur Verfügung.

Urban Art ist „einfach nicht mehr wegzudenken“

Die Stadt fördert die Kunstform im öffentlichen Raum bereits seit längerer Zeit. Kultur- und Jugendreferentin Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser hebt die Bedeutung der Ausdrucksform hervor: „Die Urban Art ist aus unserem Stadtbild einfach nicht mehr wegzudenken. Sprayen ist ein wichtiges Ausdrucksmittel der jungen Generation, ihre riesigen Kunstwerke etwa auf der Kläranlage, der CCV-Brücke oder der Mittelschule Völkendorf kommen sehr gut an.“

Bereits sechste Fläche

Während der Veranstaltung können Interessierte die Entstehung der großflächigen Arbeiten vor Ort mitverfolgen, unter anderem bei der SEZ Unterführung, der Unterführung Steinwenderstraße sowie an der Ballspielhalle Lind. Die neu freigegebene Fläche befindet sich an der Nordseite des LKH Villach. „Außerdem freut es uns, dass wir eine weitere legale Graffitiwand freigeben dürfen. Es ist die sechste Fläche, die für diese Kunstform bereit steht und befindet sich an der nördlichen Seite des LKH Villach“, erklärt Sandriesser. Das Areal sowie der dazugehörige Weg wurden von der KABEG für den Fuß- und Radverkehr freigegeben.