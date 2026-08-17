Tierische Rettung in Villach: Feuerwehr befreit Igel aus Zaungitter

Die Hauptfeuerwache Villach rettete einen verfangenen Igel aus einem Zaungitter. Die Einsatzkräfte befreiten das Tier mit einem Bolzenschneider und entließen es unverletzt in die Freiheit.

Die Hauptfeuerwache Villach wurde am Vormittag zu einer tierischen Rettungsaktion im Stadtteil Neue Heimat gerufen. Eine Hundebesitzerin hatte bei ihrem morgendlichen Rundgang einen kleinen Igel entdeckt, der sich im Geflecht einer Zaunanlage verfangen hatte.

Feuerwehr alarmiert

Da erste Ansätze fehlschlugen, dem Igel zu helfen, kontaktierten die Anwesenden den Feuerwehrnotruf: „Nachdem mehrere Versuche den kleinen Igel aus seiner misslichen Lage zu befreien scheiterten, wählten die Damen den Feuerwehrnotruf, um Hilfe zu holen“, erzählt HBI Harald Geissler, Kommandant der Hauptfeuerwache Villach.

©KK HFW Villach

Igel erholt sich

Die Einsatzkräfte schnitten das Zaungitter mit einem Bolzenschneider auf und entließen das unverletzte Tier im angrenzenden Garten in die Freiheit. Dort erholte sich der Igel unter einem Asthaufen, nachdem er aus einem bereitgestellten Wassernapf getrunken hatte. Die Hauptfeuerwache Villach war mit einem Tanklöschfahrzeug und drei Mitgliedern vor Ort.