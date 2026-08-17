BBQ Night im Frierss Feines Haus: Das große Feierabend-Finale

Ein letztes Mal in diesem Sommer heißt es: Feierabend, Freunde treffen, anstoßen und genießen! Am Donnerstag, 20. August, ab 19 Uhr geht die beliebte Feierabend-Eventreihe im Frierss Feines Haus in Villach ins große Finale.

Bei der BBQ Night treffen außergewöhnliche Grillspezialitäten, rauchige Aromen aus Grill & Smoker, coole Drinks und Gary Poppins live auf entspanntes Sommerfeeling. Küchenchef Gregor Wohlmuth und sein Team nehmen die Gäste mit auf eine BBQ-Reise rund um die Welt – und servieren Kreationen, die man bei einem Grillabend nicht alle Tage bekommt. Argentinisches Picanha mit Chimichurri, American St. Louis Cut Ribs mit Coffee Rub und indisch inspiriertes Tikka Masala sorgen für internationale Aromen.

Ein besonderes Highlight kommt aus Kärnten:

Der gerollte Rieddeckel von der Kalbin, 30 Tage dry aged in der Salzgrotte bei Frierss am See. Das Dry-Aging verleiht dem Premium-Rind seinen intensiven, fein-nussigen Geschmack. Serviert mit Polenta und Gremolata wird daraus ein BBQ-Gericht, das man so nur selten auf den Teller bekommt. Auch Seafood-Fans dürfen sich auf einen Meeresfrüchte-Spieß mit Pulpo, Garnele und Calamari freuen. Sorbet-Variationen und Dreierlei von der Mango sorgen für das sommerliche Finale.

Lässiges BBQ trifft dabei auf ausgezeichnete Küche:

Das Frierss Feines Haus ist mit 3 Falstaff-Gabeln ausgezeichnet und wird vom Guide Michelin empfohlen. Für die passenden Beats sorgt Gary Poppins live. Die BBQ Night findet am Donnerstag, 20. August 2026 um 19 Uhr im Frierss Feines Haus in Villach statt. Die Kosten liegen bei 95 Euro pro Person. Tisch sichern unter +43 4242 304045.