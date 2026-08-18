Unbekannte suchen Villacher Wohnhaus gleich viermal heim

Gleich viermal innerhalb weniger Tage hatten es Einbrecher auf Wohnungen in ein und demselben Mehrparteienhaus in der Villacher Innenstadt abgesehen. Noch ist vieles unklar.

Gleich viermal suchten unbekannte Einbrecher in den letzten Tagen ein Mehrparteienhaus in Villach heim. Wie die Polizei informiert, kam es zwischen Mittwoch, 12. August, und Montag, 17. August 2026, in dem Wohnhaus zu insgesamt vier Einbrüchen beziehungsweise Einbruchsversuchen. Dabei versuchten bislang unbekannte Täter, in mehrere Wohnungen einzudringen. Ob die Einbrecher tatsächlich aus allen betroffenen Wohnungen etwas mitgehen ließen, steht derzeit noch nicht fest. Auch die Höhe des entstandenen Schadens ist noch unklar. Die Polizei ermittelt.