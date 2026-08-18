Musikfest am Aichwaldsee lockt: „Urlaubsstimmung ist garantiert“

Live-Musik vor wunderschöner Kulisse: Ende August steht am Aichwaldsee wieder das Jazzfest auf dem Programm. An zwei Abenden treten unterschiedliche Formationen auf – und musikalisch bleibt es dabei nicht beim klassischen Jazz.

Das Jazzfest am Aichwaldsee lädt auch heuer wieder zu zwei stimmungsvollen Sommerabenden mit Musik und Kulinarik ein. Los geht es am Freitag, 28. August 2026. Ab 19 Uhr steht Mango Deluxe auf der Bühne. Die Band mischt verschiedene Musikrichtungen, ihr Repertoire reicht dabei von Easy Listening und Pop über Jazz und Rock bis hin zu lateinamerikanischen Klängen. „Ein Abend voller Rhythmus, Lebensfreude und Urlaubsstimmung ist garantiert“, so die Veranstalter von Kultur am Aichwaldsee.

Saxophon, Akkordeon und Percussion

Am Samstag, 29. August, geht das Jazzfest in die zweite Runde. Ebenfalls ab 19 Uhr übernimmt das TRIO die musikalische Gestaltung. Die drei Musiker setzen auf eine ungewöhnliche Kombination aus Saxophon, Akkordeon und Percussion. Zu hören gibt es Jazz, der unter anderem mit Weltmusik und Swing verbunden wird und auch Raum für Improvisationen lässt.