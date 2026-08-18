Volleyballplatz sorgt für Ärger: Villacher Lokal muss Öffnungszeiten ändern

Beachvolleyball bringt Sommerstimmung auf den Villacher Rathausplatz – für das Rathauscafé hat die Sache allerdings eine Kehrseite. Drei Viertel des Gastgartens fallen weg, nun werden die Öffnungszeiten geändert.

Mitten in einem der umsatzstärksten Monate des Jahres muss das Villacher Rathauscafé seine Öffnungszeiten reduzieren. Der Grund liegt direkt vor der Tür: Wegen des Beachvolleyballplatzes kann das Lokal derzeit nach eigenen Angaben nur rund ein Viertel seines Gastgartens nutzen. Die Entscheidung sorgt in den sozialen Medien für Diskussionen – und teils deutliche Kritik.

Nur noch ein Viertel des Gastgartens nutzbar

„Es ist wirklich schade, dass wir aufgrund der eingeschränkten Platzsituation diese Schritte setzen müssen“, erklärt das Rathauscafé in den sozialen Medien. Vorerst öffnet das Café deshalb von Montag bis Samstag jeweils von 8 bis 20 Uhr. Sonntags bleibt der Betrieb geschlossen. „Wir würden euch natürlich viel lieber wie gewohnt länger bei uns begrüßen und unseren gesamten Gastgarten für euch öffnen“, heißt es seitens des Lokals.

„Wie ruiniert man ein Lokal?“

Unter dem Facebook-Beitrag wird die Situation kontrovers diskutiert. Mehrere Nutzer stellen sich hinter das Rathauscafé und üben scharfe Kritik an der Platzierung des Beachvolleyballplatzes. „Stadt-Rezept für heute: Wie ruiniert man ein Lokal?“, schreibt etwa ein Mann und kritisiert, dass in einem umsatzstarken Monat 75 Prozent des Gastgartens nicht zur Verfügung stehen. Eine weitere Nutzerin spricht von einer Veranstaltung, die einem Café schade, und richtet aufmunternde Worte an die Betreiber. Ein anderer Kommentator meint: „So kann man das wirtschaftliche Stadtleben auch zerstören!!“

Warum nicht vom Beachvolleyball profitieren?

Doch es gibt auch andere Stimmen. Ein Nutzer fragt, warum das Rathauscafé die Veranstaltung nicht als zusätzliche Geschäftsmöglichkeit nutzt – etwa mit einem eigenen Getränke- oder Essensstand für Spieler und Zuschauer. Er verweist dabei auf andere Großveranstaltungen wie die Fußball-WM samt Public Viewing oder den Villacher Kirchtag, die der Gastronomie zusätzliche Gäste bringen können.

„Angebot wurde kaum angenommen“

Das Rathauscafé reagierte auf diesen Einwand und erklärte, dass man genau das bereits versucht habe. Zwei Jahre lang seien eigene Getränke angeboten und sonntags sogar von 8 bis 22 Uhr geöffnet worden. Der erhoffte Effekt sei allerdings ausgeblieben: „Leider wurde dieses Angebot kaum angenommen.“ Es seien nur wenige Zuschauer gekommen, viele hätten ihre Getränke selbst mitgebracht oder das Lokal lediglich für einen Toilettenbesuch aufgesucht. Wie lange die verkürzten Öffnungszeiten gelten werden, geht aus dem Posting nicht hervor. Der Rathausplatz soll jedenfalls noch bis 30. August eine „Beachzone“ bleiben.