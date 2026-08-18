Spontan angetreten, Staatsmeisterin geworden: Kärntnerin triumphiert am Gaisberg

Damit hatte Chiara Szolderits wohl selbst nicht gerechnet: Nur wenige Tage nachdem sie ihre Radsportlizenz gelöst hatte, stellte sie sich Österreichs besten Bergfahrerinnen – und fuhr am Gaisberg auf Anhieb zum Staatsmeistertitel.

Am Sonntag, dem 16. August, wurde der Salzburger Gaisberg zur Bühne für die Österreichischen Meisterschaften im Bergfahren. Für die Elite-Damen ging es über einen 8,5 Kilometer langen Anstieg hinauf Richtung Gaisbergspitze. Mit dabei war heuer erstmals auch die Wernbergerin Chiara Szolderits, die normalerweise auf der Langdistanz im Triathlon zu Hause ist. Die Athletin bewältigte die Strecke in 29 Minuten und 49 Sekunden und sicherte sich damit den Staatsmeistertitel. Und es war knapp: Belinda Holzer erreichte das Ziel zeitgleich, Rang drei ging mit neun Sekunden Rückstand an Lara Maierbrugger.

Erst fünf Tage zuvor Radsportlizenz gelöst

Bemerkenswert macht den Erfolg vor allem die Vorgeschichte. Szolderits hatte erst fünf Tage vor dem Rennen ihre Radsportlizenz gelöst. Eine spezielle Vorbereitung auf das kurze und intensive Bergzeitfahren hatte die gebürtige Friesacherin nicht absolviert, auch ein Radsportteam stand ihr bei der Vorbereitung nicht zur Seite. Normalerweise schlägt ihr Herz für deutlich längere Bewerbe. Im Langdistanz-Triathlon muss Szolderits beim Radfahren schließlich immer noch genügend Kraft für einen anschließenden Marathon übriglassen. Am Gaisberg war das Gegenteil gefragt: knapp 30 Minuten Vollgas bis zum Gipfel.

Von der Ironman-Siegerin zur Radsport-Staatsmeisterin

Dass sie auch mit den Spezialistinnen mithalten kann, hat die Wernbergerin damit eindrucksvoll bewiesen. Der Erfolg ist zugleich der nächste große Titel für Szolderits: Erst im Vorjahr konnte sie den Ironman Austria für sich entscheiden. In ihrer Heimatgemeinde ist die Freude über den neuen Erfolg der Sportlerin groß. Bürgermeisterin Doris Liposchek gratulierte der Wernberger Vorzeigeathletin zu ihrem überraschenden Staatsmeistertitel. Für Szolderits selbst dürfte das spontane Experiment im reinen Radsport damit wohl kaum besser hätte enden können.