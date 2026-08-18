KPÖ will nach 18 Jahren wieder in Villach mitmischen

18 Jahre lang war sie nicht mit einer eigenen Liste im Villacher Gemeinderat vertreten, 2027 will die KPÖ nun zurück ins Rathaus. Der 26-jährige Sebastian Steinwender soll die Kommunisten in die Gemeinderatswahl führen.

Nach 18 Jahren tritt die KPÖ bei der kommenden Gemeinderatswahl 2027 wieder mit einer eigenen Liste für den Villacher Gemeinderat an. Am Dienstag (18. August) präsentierte die Partei ihren Spitzenkandidaten.

KPÖ will mit Sebastian Steinwender in den Gemeinderat

Zuletzt trat die KPÖ 2009 mit einer eigenen Liste zur Villacher Gemeinderatswahl an. Nun wagt die Partei mit Sebastian Steinwender ein Comeback. Rückenwind sieht sie unter anderem im Ergebnis der Nationalratswahl 2024: Damals holte die KPÖ in Villach 667 Stimmen und konnte ihr Ergebnis gegenüber 2019 nach eigenen Angaben mehr als verdreifachen. Ob sich dieses Ergebnis auch auf eine Gemeinderatswahl übertragen lässt, wird sich 2027 zeigen. Zunächst braucht die KPÖ jedenfalls 90 Unterstützungserklärungen für den offiziellen Wahlantritt. Diese will sie zwischen Dezember 2026 und Jänner 2027 sammeln.

©Vengerova/KPÖ Villach/Beljak Der 26-jährige Sebastian Steinwender ist Spitzenkandidat der KPÖ Villach/Beljak.

Steinwender: „Wir bringen eine gute Mischung“

Angeführt wird die Liste von Sebastian Steinwender. Der 26-Jährige lebt seit vier Jahren in Villach und wuchs nahe Feldkirchen auf. Nach einer Lehre im Einzelhandel war er Unteroffizier bei den Villacher Pionieren, derzeit arbeitet er im Kundenservice des Finanzamts. Für die Kandidatenliste setzt die Partei laut Steinwender sowohl auf junge Mitglieder als auch auf Personen, die bereits beim Antritt 2009 dabei waren. „Wir bringen eine gute Mischung aus jungen Menschen mit viel Tatendrang und erfahrenen Personen, die bereits 2009 Teil des Teams waren, an den Start“, erklärt er.

Das sind die Wahlkampfthemen der Villacher KPÖ

Inhaltlich will die KPÖ vor allem das Thema Wohnen in den Fokus rücken. Sie fordert mehr Gemeindewohnungen und startet in Villach einen sogenannten Mieternotruf, an den sich Menschen mit Problemen rund ums Wohnen wenden können. Auch bei geplanten Investitionen der Stadt will sich die Partei positionieren. So kritisiert sie etwa die geplante zweite Eishalle und fordert stattdessen unter anderem ein städtisches Hallenbad, leistbarere öffentliche Verkehrsmittel sowie Investitionen in die Gesundheits- und Sozialversorgung. Weitere Schwerpunkte sollen mehr Transparenz bei politischen Entscheidungen und stärkere Möglichkeiten zur Bürgerbeteiligung sein. Das detaillierte Wahlprogramm steht allerdings noch nicht fest. Dieses will die KPÖ in den kommenden Monaten erarbeiten.