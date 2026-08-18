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Das Bild auf 5min.at zeigt den After Work Market in Villach.
Udo Wenders kommt zum Finale des After-Work-Markets in Villach.
Villach
18/08/2026
Udo Wenders

Schlagerstar tritt überraschend in Villach auf – bei freiem Eintritt

Damit haben Schlagerfans wohl nicht gerechnet: Für das Finale des Villacher After Work Markets am Freitag hat sich kurzfristig ein ganz besonderer Stargast angekündigt.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(162 Wörter)
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Am Freitag, 21. August 2026, geht die diesjährige After-Work-Market-Saison in Villach zu Ende. Von 17 bis 23 Uhr steht der Hans-Gasser-Platz diesmal ganz im Zeichen von „Schlager und Oldies“.

Udo Wenders singt seine Hits

Passend zum Motto hat sich kurzfristig ein prominenter Gast angekündigt. Udo Wenders, bekannt unter anderem durch Lieder wie „Der letzte Zug, Cara Mia“, tritt ab 20 Uhr auf und präsentiert ein Hit-Medley. Der gebürtige Kärntner wurde 2008 einem größeren Publikum bekannt, als er beim Grand Prix der Volksmusik den zweiten Platz erreichte. Seither veröffentlichte er mehrere Alben und war regelmäßig in Musiksendungen zu sehen.

Bestes Schlager-Outfit wird gesucht

Wer am Freitag nicht nur zuhören, sondern selbst ein wenig Schlagerstimmung verbreiten möchte, kann sich passend zum Motto kleiden. Für das beste Outfit stellt die Stadt City-Gutscheine als Preis in Aussicht. Das Finale läuft am Freitag von 17 bis 23 Uhr am Hans-Gasser-Platz. Der Eintritt ist kostenlos.

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