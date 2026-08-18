Archäologie neu erleben: Museum in Villach eröffnet umgestaltete Dauerausstellung

Das Museum der Stadt Villach präsentiert eine völlig neue archäologische Dauerausstellung. Die historische Schausammlung wurde nach mehr als fünf Jahrzehnten grundlegend überarbeitet sowie auf einen modern Stand gebracht.

Neue Einblicke in die Regionalgeschichte: Die modernisierte archäologische Dauerausstellung im Museum der Stadt Villach rückt zentrale Fundstücke von der Jungsteinzeit bis ins Mittelalter mit interaktiven Elementen in den Fokus.

Neue Einblicke in die Regionalgeschichte: Die modernisierte archäologische Dauerausstellung im Museum der Stadt Villach rückt zentrale Fundstücke von der Jungsteinzeit bis ins Mittelalter mit interaktiven Elementen in den Fokus.

Entstanden sind neu und kreativ konzipierte Flächen, die sich der Geschichte der Region von der Jungsteinzeit bis ins Mittelalter widmen. Das Team der Institution hat hierbei ganze Arbeit geleistet, sodass quasi ein neues Museum im Museum entstanden ist, in dem Archäologie auf einem völlig neuen Niveau erlebt werden kann, wie Kulturreferentin Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser unterstreicht.

Vermittlungsformate machen Geschichte greifbar

Um zentrale Fundstücke stärker in den Fokus zu rücken, wurde die Zahl der ausgestellten Objekte bewusst stark reduziert. „Gleichzeitig erklärt die Ausstellung anschaulich, wie archäologische Forschung überhaupt funktioniert. Interaktive Elemente, geografische Karten und neue Vermittlungsformate machen Geschichte spannend und greifbar“, sagt Museumsdirektor Andreas Kuchler.

Rekonstruiertes jungsteinzeitliches Lebensumfeld

Zu den Highlights zählen erstmals präsentierte Höhlenfunde aus Warmbad Villach, Gräberfunde aus Judendorf, ein rekonstruiertes jungsteinzeitliches Lebensumfeld, eine römische Latrine sowie ein eigens gestalteter Kriechtunnel für Kinder. Zudem wurde ein besonderes Augenmerk auf innovative Vermittlungsansätze gelegt.