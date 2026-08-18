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Bild auf 5min.at zeigt einen Polizisten vor in einem Bus.
Die Polizei zog den desolaten Bus am Kontrollplatz Kellerberg aus dem Verkehr.
Villach-Land
18/08/2026
Polizeimeldung

Mängel an Bremsen und Reifen: Reisebus auf der A10 aus dem Verkehr gezogen

Bei einer Kontrolle eines Reisebusses deckte die Polizei massive technische Mängel auf. Die Weiterfahrt wurde gestoppt.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(138 Wörter)
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Am Dienstag gegen 13:10 Uhr hielten Polizeibeamte auf der Tauernautobahn (A10) am Verkehrskontrollplatz Kellerberg (bei Weißenstein) einen tschechischen Omnibus für eine technische Überprüfung an. Bei der Kontrolle traten sechs Mängel der Kategorie „Gefahr im Verzug“ zu Tage, die sich auf die Betriebsbremse, die Feststellbremse sowie vier Reifen verteilten.

Akute Gefährdung

Aufgrund der akuten Gefährdung der Verkehrssicherheit war ein uneingeschränkter Weiterbetrieb des Busses auf öffentlichen Straßen nicht mehr tragbar: „Dem Lenker wurde die Weiterfahrt untersagt, das Kennzeichen und der Zulassungsschein abgenommen“, schildern die Beamten der Landespolizeidirektion Kärnten.

Anzeige erstattet

Um das anstehende Verwaltungsstrafverfahren abzusichern, hob die Polizei eine Sicherheitsleistung ein. Sowohl der Zulassungsbesitzer als auch der Buslenker werden bei der zuständigen Behörde zur Anzeige gebracht.

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