Doppelgänger gesucht: Verwechslungsserie im Raum Villach sorgt für Aufsehen

Ein lustiger Zufall ereignet sich gerade im Großraum Villach rund um den Kärntner Walter Kienleitner – mittlerweile gibt es einen öffentlichen Aufruf: „Meinem Vater ist es mittlerweile schon zum dritten Mal passiert: Er wurde auf der Straße angesprochen, weil man ihn für jemand anderen gehalten hat“, berichtet seine Tochter unter dem Namen „Tami“ in den sozialen Medien.

Verwunderte Blicke

Doch auch vice versa soll es bereits geschehen sein: „Eine Bekannte von ihm hat auch erzählt, dass sie vor Kurzem einen Mann gesehen hat, der genau wie mein Vater aussah.“ Doch bei der freundlichen Ansprache wurden verwunderte Blicke zugeworfen: Auf die Frage „Hey Walter, wie geht’s dir?“ gab es ein eher fragendes „Ich kenne Sie nicht“ als Antwort. Für die Familie ist es mittlerweile ein witziger Zufall, denn auch „der echte“ Walter möchte seinen Doppelgänger kennenlernen. Es wird vermutet, dass er auch aus Villach oder Villach-Land stammen soll.

„Wäre schön, wenn sich die beiden kennenlernen“

„Vielleicht kennt ihn ja jemand oder erkennt sich sogar selbst wieder? Es wäre schön, wenn sich die beiden tatsächlich einmal kennenlernen“, schildert seine Tochter abschließend. Eine ähnliche Situation erlebten bereits im Jahr 2024 zwei Personen aus Kärnten. Auf eigene Recherche fand der Mann seinen vermeintlichen „Zwillingsbruder“ und vereinbarte ein Treffen mit ihm – wir haben berichtet.