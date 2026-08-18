Chemieunfall in Villach-Land: 50 Kilo Ammoniak aus Wärmepumpe entwichen

Bei Arbeiten an einer Wärmepumpenanlage in Villach-Land traten 50 Kilo Ammoniak aus. Die Feuerwehr stoppte das Leck. Es gab keine Verletzten.

Bei Instandhaltungsarbeiten an einer Wärmepumpenanlage in einem Industriebetrieb in Villach-Land ist es am Dienstag gegen 13:40 Uhr zu einem Zwischenfall gekommen. Aus bislang ungeklärter Ursache traten Flüssiggas und Schmiermittel aus.

50 Feuerwehrleute vor Ort

Insgesamt entwichen rund 50 Kilogramm Ammoniak. Ein Großaufgebot der Feuerwehr – bestehend aus den Kräften von Feistritz an der Gail, Nötsch, Arnoldstein, Kerschdorf-Wertschach sowie St. Georgen im Gailtal – war mit etwa 50 Personen vor Ort. Mehreren Trupps unter Atemschutz gelang es schließlich, die Leckage zu schließen und das Ausströmen weiterer Mengen zu stoppen.

Kein Personenschaden

Entwarnung gab es nach der Überprüfung der Einsatzstelle. „Vom vor Ort anwesenden Landeschemiker wurde keine weitere Gefährdung festgestellt. Personen kamen bei dem Vorfall nicht zu Schaden. Ob ein Sachschaden entstanden ist, ist derzeit noch unklar“, schildern die Beamten der Landespolizeidirektion Kärnten abschließend.