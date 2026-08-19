Bahndammbrand in Stossau: Drei Feuerwehren im Einsatz

Die Freiwilligen Feuerwehren Arnoldstein, Thörl-Maglern und Hohenthurn wurden am Dienstag zu einem Bahndammbrand im Bereich von Stossau alarmiert. Rund 50 Quadratmeter Fläche waren betroffen.

Aus bislang unbekannter Ursache ist am Dienstag ein Bahndammbrand im Bereich von Stossau in der Gemeinde Hohenthurn ausgebrochen. Eine Fläche von rund 50 Quadratmetern war betroffen. „Das Feuer konnte rasch unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden“, heißt es vonseiten der Florianis der Freiwilligen Feuerwehr Arnoldstein, welche gemeinsam mit den Feuerwehrleuten aus Thörl-Maglern und Hohenthurn im Einsatz standen. Im Anschluss konnten die Kameraden wieder einrücken.