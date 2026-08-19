Skip to content
Region auswählen:
/ ©FF Arnoldstein
Ein Bild auf 5min.at zeigt Einsatzkräfte auf der Straße neben den Gleisen.
Die Feuerwehr rückte am Dienstag zu einem Bahndammbrand im Bezirk Villach-Land aus.
Stossau
19/08/2026
Am Dienstag

Bahndammbrand in Stossau: Drei Feuerwehren im Einsatz

Die Freiwilligen Feuerwehren Arnoldstein, Thörl-Maglern und Hohenthurn wurden am Dienstag zu einem Bahndammbrand im Bereich von Stossau alarmiert. Rund 50 Quadratmeter Fläche waren betroffen.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(75 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Aus bislang unbekannter Ursache ist am Dienstag ein Bahndammbrand im Bereich von Stossau in der Gemeinde Hohenthurn ausgebrochen. Eine Fläche von rund 50 Quadratmetern war betroffen. „Das Feuer konnte rasch unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden“, heißt es vonseiten der Florianis der Freiwilligen Feuerwehr Arnoldstein, welche gemeinsam mit den Feuerwehrleuten aus Thörl-Maglern und Hohenthurn im Einsatz standen. Im Anschluss konnten die Kameraden wieder einrücken.

Ein Bild auf 5min.at zeigt, wie Wasser auf die betroffene Stelle gespritzt wird.
©FF Arnoldstein
Der Brand in Stossau war rasch gelöscht.
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at